Гончаренко прийшов на ефір у костюмі коміка після гучної заяви Зеленського: фото

Заступник голови фракції партії "Блок Петра Порошенка" Олексій Гончаренко дотримав свою обіцянку і прийшов на телевізійний ефір 16 січня у костюмі всесвітньо відомого коміка Чарлі Чапліна. Раніше нардеп дав обіцянку з'явитися в образі клоуна, якщо Володимир Зеленський висуне свою кандидатуру на посаду президента.

Відповідне фото Гончаренко оприлюднив у своєму Facebook.

Читайте також: "Шоу буде смішним": чому Зеленський може відмовитись від виборів

"Було багато повідомлень в стилі "коли одягнеш костюм клоуна?". Знаєте, якщо це допоможе Україні, я готовий ходити в костюмі клоуна хоч усе життя. Але важливо розуміти, що політика – це не шоу-біз і не сцена. У шоу-бізі як? У тебе невдалий виступ, ти знизав плечима і максимум, що робиш – повертаєш глядачам гроші за квиток. У політиці все абсолютно інакше", – зазначив нардеп.

Політик пояснив, чому раніше дав обіцянку з'явитися в костюмі клоуна, якщо лідер студії "Квартал-95" Володимир Зеленський висуне свою кандидатуру на посаду президента.

Я вважав, що він (Зеленський, – 24 канал) не піде в президенти, бо вважав, що він розуміє, що таке гумор справді, і що то був найкращий, найвищий з його боку тролінг усіх – з тією історією, що начебто він може піти в президенти. Це було дуже гарно, і це було дуже смішно. Мені так здавалося. Але життя показало, що почуття гумору йому відмовило,

– наголосив Гончаренко.

Нагадаємо, за кілька хвилин до Нового року на телеканалі "1+1" замість виступу Президента України Петра Порошенка зі святковими вітаннями виступив лідер "Кварталу 95" Володимир Зеленський. Він, зокрема, заявив, що офіційно йде у Президенти України, а наступного дня вже розпочав відкриту президентську кампанію.



До слова, президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року. Згідно з опитуванням, проведеним групою "Рейтинг", Петро Порошенко нині лише третій і його результат складає усього 11,1%. Це майже вдвічі менше за показники Юлії Тимошенко – 20.8%. Володимира Зеленського підтримують 13,4%.