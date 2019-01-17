Журналісти знайшли у Зеленського бізнес у Росії

У коміка Володимира Зеленського, який нещодавно публічно оголосив про свій намір йти у Президента України, досі існує кінобізнес у Росії, попри його заяви, що він закрив його на початку російсько-української війни.

Відповідне розслідування оприлюднили журналісти програми "Схеми".

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​Журналісти знайшли три російські компанії, які займаються виробництвом кіно-, відеофільмів і телевізійних програм: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" і "Грин Филмс". Засновником усіх трьох є кіпрська компанія Green Family LTD, яка є співзасновницею "Кварталу 95" в Україні, а її кінцевими бенефіціарами вказані Володимир Зеленський та його бізнес-партнери.



Бізнес-партнери Зеленського

"Схеми" з'ясували, що ці три російські компанії продовжують свою діяльність. Зазначається, що надходження на рахунки цієї кінокомпанії Зеленського та партнерів у Росії з 2014 до 2017 року склали понад 350 мільйонів гривень.

Варто додати, що наприкінці грудня 2018 року Володимир Зеленський у інтерв'ю Дмитру Гордону заявив, що останній фільм "кварталівці" робили із російськими колегами ще у 2012 році.

Останній фільм, який ми робили з російськими колегами вийшов у 2012 році, а в ефір – у 2014-му. У нас був офіс у Москві. Це все було до 2014-го року. Ми закрили бізнес, який приносив дуже багато,

– розповів він в інтерв’ю Гордону.

Згодом прес-служба Зеленського у письмовому коментарі "Схемам" зазначила, що "протягом багатьох років Володимир Зеленський будував міжнародний бізнес у галузі виробництва аудiовiзуального контенту, тому є і компанії, є і нерухомість, і інші активи є і в Італії, і в Великій Британії тощо. Студія "Квартал 95", усвідомлюючи ситуацію, сьогодні ніяких продуктів на території Російської Федерації не виробляє".

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"Схеми" також виявили, що фірма "Грин Филмс", якою через кіпрську компанію володіє Зеленський, виграла конкурс на отримання часткового фінансування виробництва кінострічки з бюджету Російської Федерації.