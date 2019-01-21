16:01
21 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДОНЕЦКИЙ АЭРОПОРТ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Профессор патриарх Кирилл. Налог на выезд из Россиюшки
      Вєсті Кремля
      17:49, 19 января
      Вести.UA: Нечистый Новинский. Слуга оффшора Зеленского
      Вєсті.UA
      21:15, 18 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      ДОНЕЦКИЙ АЭРОПОРТ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Партия "Слуга народа" выдвинула Владимира Зеленского кандидатом в президенты

      605 Читати новину українською
      Партия "Слуга народа" выдвинула Владимира Зеленского кандидатом в президенты
      Партия "Слуга народа" выдвинула Владимира Зеленского кандидатом в президенты / Фото из открытых источников

      Политическая партия "Слуга народа" выдвинула шоумена Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины.

      Об этом сообщает информагентство "Интерфакс-Украина".

      Читайте также: Кандидаты в президенты Украины-2019: список

      Известно, что решение о кандидатуре Зеленского приняли единогласно во время съезда, который проходил в неформальной обстановке.

      Кроме того, в рамках съезда, состоялось поздравление нескольких именинников среди присутствующих делегатов. Всех делегатов и гостей съезда угощали пиццей, соком и бургерами,
      – добавили в пресс-службе политика и шоумена.

      Руководителя партии Ивана Баканова уполномочили подписать решение о выдвижении кандидата и подаче документов в Центральную избирательную комиссию.

      Напомним, за несколько минут до Нового года на телеканале "1+1" вместо выступления Президента Украины Петра Порошенко с праздничными поздравлениями выступил лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский. Он, в частности, заявил, что официально идет в Президенты Украины, а на следующий день уже начал открытую президентскую кампанию.

      К слову, президентские выборы состоятся 31 марта 2019 года. По состоянию на сегодня 12 человек подали документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатами в президенты Украины. Десять из них ЦИК зарегистрировала.

      Теги: Новости политики Выборы Президента 2019 Слуга народа Владимир Зеленский
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Распродажа "Карпат": куда могут уйти лидеры команды и как будут выглядеть "львы" весной
      сегодня , 16:00 Распродажа "Карпат": куда могут уйти лидеры команды и как будут выглядеть "львы" весной
      Ігор Саджениця 2
      Ефект Гіркіна-Стрєлкова: чому Кремль терпить "опозицыонера-амебу"
      сегодня , 15:02 Ефект Гіркіна-Стрєлкова: чому Кремль терпить "опозицыонера-амебу"
      Дмитро Снєгирьов 505
      Тест-драйв новой Skoda Fabia: истинное удовольствие от драйва
      сегодня , 10:00 Тест-драйв новой Skoda Fabia: истинное удовольствие от драйва
      Як впливові бізнесмени та діти-мажори цинічно уникають покарання за скоєні ДТП
      сегодня , 14:00 Як впливові бізнесмени та діти-мажори цинічно уникають покарання за скоєні ДТП
      Дмитро Гнап 98
      "Хліба та видовищ": як Порошенко використовує тему Томосу заради збереження влади
      сегодня , 13:00 "Хліба та видовищ": як Порошенко використовує тему Томосу заради збереження влади
      Сергій Лещенко 223
      Шпион, выйди вон: названы главные лоббисты "Кернел" в парламенте
       29 ноября 2017 , 19:17
      Военное положение в Украине: что оно означает
       29 ноября 2018 , 22:44 1
      Москва расценит военное нападение на Беларусь как нападение на Россию, – посол РФ
       22 октября 2018 , 03:32
      В одну Дуду: почему президент Польши тоже против "бандеровцев"?
       9 февраля 2018 , 12:06
      В мировой политике тема экологии уже стала оружием, Украина на очереди, – Ермолаев
       сегодня , 14:17
      Открытие рынка земли невозможно из-за политики действующей власти, – Вадим Ивченко
       17 января , 17:31
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук