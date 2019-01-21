Партия "Слуга народа" выдвинула Владимира Зеленского кандидатом в президенты

Политическая партия "Слуга народа" выдвинула шоумена Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины.

Об этом сообщает информагентство "Интерфакс-Украина".

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Известно, что решение о кандидатуре Зеленского приняли единогласно во время съезда, который проходил в неформальной обстановке.

Кроме того, в рамках съезда, состоялось поздравление нескольких именинников среди присутствующих делегатов. Всех делегатов и гостей съезда угощали пиццей, соком и бургерами,

– добавили в пресс-службе политика и шоумена.

Руководителя партии Ивана Баканова уполномочили подписать решение о выдвижении кандидата и подаче документов в Центральную избирательную комиссию.

Напомним, за несколько минут до Нового года на телеканале "1+1" вместо выступления Президента Украины Петра Порошенко с праздничными поздравлениями выступил лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский. Он, в частности, заявил, что официально идет в Президенты Украины, а на следующий день уже начал открытую президентскую кампанию.



К слову, президентские выборы состоятся 31 марта 2019 года. По состоянию на сегодня 12 человек подали документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатами в президенты Украины. Десять из них ЦИК зарегистрировала.