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      Партія "Слуга народу" висунула Володимира Зеленського кандидатом у президенти

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      Партія "Слуга народу" висунула Володимира Зеленського кандидатом у президенти
      Партія "Слуга народу" висунула Володимира Зеленського кандидатом у президенти / Фото з відкритих джерел

      Політична партія "Слуга народу" висунула шоумена Володимира Зеленського кандидатом у президенти України.

      Про це повідомляє прес-служба партії на Facebook-сторінці.

      Читайте також: Кандидати у президенти України-2019: список

      Відомо, що рішення про кандидатуру Зеленського ухвалили одностайно під час з’їзду, який відбувався у неформальній обстановці.

      Крім того, в рамках з’їзду, відбулося привітання кількох іменинників серед присутніх делегатів. Всіх делегатів та гостей з’їзду частували піцею, соком та бургерами,
      – додали у прес-службі політика і шоумена.

      Керівника партії Івана Баканова уповноважили підписати рішення про висунення кандидата та подачі документів до Центральної виборчої комісії.

      Нагадаємо, за кілька хвилин до Нового року на телеканалі "1+1" замість виступу Президента України Петра Порошенка зі святковими вітаннями виступив лідер "Кварталу 95" Володимир Зеленський. Він, зокрема, заявив, що офіційно йде у Президенти України, а наступного дня вже розпочав відкриту президентську кампанію.

      До слова, президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року. Станом на сьогодні 12 осіб подали документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатами у президенти України. Десятьох із них ЦВК зареєструвала.

      Теги: Новини політики Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Слуга народу
      Джерело: 24 Канал
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