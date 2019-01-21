Партія "Слуга народу" висунула Володимира Зеленського кандидатом у президенти

Політична партія "Слуга народу" висунула шоумена Володимира Зеленського кандидатом у президенти України.

Про це повідомляє прес-служба партії на Facebook-сторінці.

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Відомо, що рішення про кандидатуру Зеленського ухвалили одностайно під час з’їзду, який відбувався у неформальній обстановці.

Крім того, в рамках з’їзду, відбулося привітання кількох іменинників серед присутніх делегатів. Всіх делегатів та гостей з’їзду частували піцею, соком та бургерами,

– додали у прес-службі політика і шоумена.

Керівника партії Івана Баканова уповноважили підписати рішення про висунення кандидата та подачі документів до Центральної виборчої комісії.

Нагадаємо, за кілька хвилин до Нового року на телеканалі "1+1" замість виступу Президента України Петра Порошенка зі святковими вітаннями виступив лідер "Кварталу 95" Володимир Зеленський. Він, зокрема, заявив, що офіційно йде у Президенти України, а наступного дня вже розпочав відкриту президентську кампанію.



До слова, президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року. Станом на сьогодні 12 осіб подали документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатами у президенти України. Десятьох із них ЦВК зареєструвала.