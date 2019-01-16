"Ставка на церкву не спрацьовує": чому "Томос-тур" не принесе рейтингів Порошенку

Петро Порошенко вирушив містами України з презентацією Томосу. Він проводить зустрічі з вірянами та представниками місцевих еліт. І попри те, що офіційно чинний Президент ще не заявив про свої наміри йти на другий термін, ці поїздки фактично є початком його передвиборчої кампанії.

Про це у програмі "Що це було?" розповіла шеф-редакторка сайту LB.ua Соня Кошкіна.

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Вона зазначила, що так званий "Томос-тур" Порошенка є елементом його передвиборчої кампанії. Також вона згадала, як на парламентських виборах 2012 року низка регіоналів використовували святі мощі у якості агітації.

Було цікаво, що вони брали їх в оренду, і Афон на цьому непогано заробляв. Але після того, як охочих взяти мощі в оренду стало забагато – афонські монахи вирішили, що українським політикам вони їх більше не даватимуть в оренду,

– сказала Кошкіна.

Проте політики були більш винахідливими і вирішили купити частини мощі на американському сайті eBay, додала Соня. Сам Віктор Янукович у 2012 році на території жовтневого госпіталю відкрив так званий "Афонське подвір'я", привозили туди голову Іоана Хрестителя, яку потім возили Україною. Електорально регіоналам це не допомогло.



Віктор Янукович

Технологи порахували, що Порошенку це додасть один або два відсотки максимум.

Практика показує, що електоральна ставка на церкву не спрацьовує. Звичайно, є величезна заслуга Петра Порошенка у тому, що Україна отримала Томос. Але слід розділяти церковні справи – окремо, а електоральні – окремо,

– наголосила вона.



Реклама Петра Порошенка

Соня розповіла, що під час її останнього інтерв'ю з Епіфанієм вона запитала, чи не гнітять його білборди з рекламою Порошенка, на що він відповів, що дав згоду використовувати своє зображення на знак подяки за Томос.

Дивіться повний випуск програми "Що це було?" за 16 січня 2019 року: