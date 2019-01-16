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      Томос-тур: як Порошенко піариться за бюджетний кошт

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      Днями Президент України Петро Порошенко влаштував справжній Томос-тур Україною. Возить його по усіх областях, позуючи на камери та фотографуючись з людьми. Про головний документ вже жартують, що він подорожував більше, ніж більшість українців за все життя.

      Спершу делегацію, яка привезла томос, тепло зустрічають віряни. Потім літургія, молебень, тривалий емоційний виступ Петра Порошенка. І на останок – фото гаранта з вірянами, саме так виглядає стандартний сценарій презентацій Томосу у різних регіонах.

      Читайте також: Як Порошенко ставиться до тих українців, хто молиться за Кирила та Путіна

      Порошенко вже був на Вінниччині, Волині, Рівненщині, а загалом планує об'їздити 17 регіонів. Як зазначив експерт аналітичного порталу "Слово і діло" Валентин Гладких, діяльність потенційного кандидата у президенти України Петра Порошенка оплачується з державного бюджету.

      Немає сумнівів у тому, що здобуття автокефалії Українською православною церквою – це перемога. Ми чекали цього декілька століть, однак таке неприховане використання цього здобутку у політичному піарі його знецінює. Люди починають просто сміятися.

      У мережі з'являються меми про Порошенка і Томос
      У мережі з'являються меми про Порошенка і Томос

      На думку експертів, тема, яку вважають одним з основних козирів Порошенка, навпаки, може відштовхнути виборців. Хоча у команді гаранта сподіваються на інший результат.

      До слова, Президента часто підставляють ті, хто у свиті. Наприклад, на відео з церемонії вручення Томосу у Стамбулі засвітився кримінальний авторитет з Дніпра Олександр Петровський на прізвисько "Нарік". 

      Кримінальний авторитет
      Кримінальний авторитет "Нарік" (праворуч) на врученні Томосу

      Тур з Томосом, вочевидь, є продовженням передвиборчої стратегії, яку порадили гаранту політичні консультанти. 

      Автор: Едуард Крижанівський
      Теги: Новини України Петро Порошенко Томос Православна церква України Релігія
      Джерело: 24 канал
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