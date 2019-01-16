Як Порошенко ставиться до тих українців, хто молиться за Кирила та Путіна

Президент України Петро Порошенко переконує, це вибір тих людей, хто висловив бажання й надалі залишатися у молитовній єдності з РПЦ та її лідерами – господарем Кремля Володимиром Путіним і очільником релігійної інституції Кирилом. Щоправда, зауважив він, свобода вибору тих, хто вирішить усе ж перейти до ПЦУ, стоїть для нього на першому місці.

Таку заяву гарант зробив у Борисполі, куди 16 січня прибув разом із Томосом про автокефалію ПЦУ, передає прес-служба українського президента.

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Якщо ті, хто прийме рішення залишитись у молитовній єдності з Російською православною церквою, де починають молитву з молитви за Кирила, який молиться за Путіна, за російське військо та за російську владу, бере участь у засіданні колегії Міністерства оборони та Ради безпеки РФ. Якщо вони хочуть за нього молитися – це їхній вибір,

– зауважив політик.

Водночас він наголосив, що захищатиме свободу релігійного вибору тих, хто вирішить перейти до єдиної Православної Церкви України. За його словами, це відбувається "завдяки рішенню парафій та за підтримки священнослужителя, і такі кроки укріплюють Українську церкву.

"Після надання Томосу про автокефалію по усій Україні вже понад 60 парафій перейшли до складу єдиної Православної Церкви України. Ми не будемо це прискорювати, але будемо дякувати кожному, хто робить такий розумний вчинок. Ми молимося, і я сподіваюся, що Господь пошле розум українським священникам і вони продовжать процес об’єднання в єдину церкву, без будь-якого тиску з боку держави. Бо як сказав Блаженніший Епіфаній: ми йдемо з любов’ю та з молитвою", – додав Порошенко.

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко наголошував, що Україна відходить геть від Російської імперії та Радянського союзу, відтак тепер ніхто не має права вказувати, до якої церкви їй ходити.

Як відбувався процес отримання Україною Томосу? 19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав всі відповідні процедури.



Так, на початку вересня Вселенський патріархат у межах підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив своїх екзархів (повірених) у Києві.Згодом вони їздили по українських церквах і розмовляли зі священиками.



У жовтні у Стамбулі відбулося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт вищезазначених екзархів. Саме за результатами їхнього звіту Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.



16 жовтня Президент України Петро Порошенко запропонував передати Андріївську церкву у Києві як символічний жест у постійне користування Вселенському патріархові. За його словами, таке рішення погоджено з церковними ієрархами та буде сприяти прискоренню отримання Томосу про автокефалію української православної церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній: його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.



5 січня Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.



6 січня історичний документ від Варфоломія офіційно отримала ПЦУ. Церемонія вручення відбулась на божественній літургії, яку спільно правили патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.