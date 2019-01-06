Томос – це, фактично, ще один акт проголошення незалежності України, – Порошенко

Автокефальна Православна церква України нарешті отримала Томос від Вселенського патріарха.

Із цим український народ із епіцентру подій, зі Стамбула, привітав президент Петро Порошенко.

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Дорогі українці, щойно завершилася велика історична справа, у якій Господь Бог був разом з нами. А ми, українці, були з Господом. Автокефальна Православна церква України нарешті отримала Томос від Вселенського патріарха та від матері-церкви. Господь побачив та оцінив наполегливу боротьбу українського народу за свою самостійність. Він почув наші молитви та воздав нам по трудах наших,

– сказав глава держави.

Порошенко подякував Вселенському патріарху Варфоломію за визнання Української церкви та розповів про багатовікову історію її творення. Окрім цього, він наголосив, що отримання Томосу є, фактично, ще одним актом про здобуття незалежності України.

"Україна довго торувала шлях до цього дня. Тепер же Українська православна церква готова до свого самостійного буття. Український народ дякує Богу і те, що сталося, – це справжнє диво. Томос для нас, фактично, – ще один акт проголошення незалежності України", – пояснив Петро Порошенко.

Нагадаємо, 6 січня, Вселенський патріарх Варфоломій надав Україні Томос про автокефалію. Церемонія вручення відбулась на божественній літургії, яку спільно правили патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

Що таке Томос?Томос – це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.

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