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      "Духовні скрєпи в головах": Клімкін про провокацію пропагандистів Кремля навколо Томосу

      176 Читать новость на русском
      Павло Клімкін
      Павло Клімкін / 24 канал

      Журналісти російського "Першого каналу" під час церемонії підписання Томосу про автокефалію Православної церкви України запитали у міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, чи означає надання Томосу втрату незалежності України.

      Про це сам Клімкін написав на своїй Twitter-сторінці.

      Читайте також: Нервувались і шепотіли: як російські журналісти реагували на церемонію підписання Томосу

      Під час церемонії у храмі Святого Георгія коментарів традиційно нахабно домагався "Пєрвий канал". Питали, чи означає Томос втрату незалежності України. Досить примітивна провокація, а може, – то "духовні скрєпи" в головах,
      – написав глава вітчизняного МЗС.

      Він зазначив, що вирішив не коментувати провокативні слова представників росЗМІ.

      "Вирішив не гаяти сил та часу, все одно або не покажуть, або перебрешуть", – повідомив Клімкін.

      Нагадаємо, в суботу, 5 січня, о 12:40 Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі. Перед підписанням текст Томосу було зачитано грецькою мовою з амвону.

      Що таке Томос?Томос – це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

      Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.

      Теги: Релігія Новини України Новини політики Павло Клімкін Томос Православна церква України Російська пропаганда
      Джерело: 24 Канал
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