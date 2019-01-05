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      Нервувались і шепотіли: як російські журналісти реагували на церемонію підписання Томосу

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      Як російські журналісти реагували на церемонію Томосу
      Як російські журналісти реагували на церемонію Томосу / Getty Images

      Під час церемонії підписання Томосу Вселенським патріархом Варфоломієм над документом схилилися десятки камер. Однак російські журналісти не надто раділи – нервовим шепотом повідомляли своїм редакторам останні новини.

      Про це речник президента Святослав Цеголко написав на своїй сторінці у Facebook.

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      Він наголосив, що день отримання Православною церквою України Томосу – "це той день, коли не лише українці пишаються своєю країною".

      Це день, коли до України з особливою повагою ставляться в усьому світі. І не лише в ту мить, коли десятки камер схиляються над підписом Патріарха Варфоломія під Томосом,
      – написав він.

      Однак, за словами речника Порошенка, отриманню Томосу раділи не усі присутні на церемонії. Зокрема, російські журналісти виглядали знервованими.

      "А й тоді, коли купа російських журналістів у храмі святого Георгія нервово шепоче своїм редакторам: он таки подписал", – зазначив він.


      Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій підписав підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України 5 грудня. До слова, наразі Православна церква України має близько 7 тисяч парафій. Протягом 2 тижнів після об'єднавчого Собору до ПЦУ вирішили перейти понад 20 парафій УПЦ МП на чолі зі своїми священиками. Окрім того, в інтернеті створили онлайн-карту , на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.

      Що таке Томос?Томос – це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

      Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

      Теги: Православна церква України Томос Релігія Новини України Новини політики Вселенський патріархат
      Джерело: 24 канал
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