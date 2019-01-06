"Духовные скрепы в головах": Климкин о провокации пропагандистов Кремля вокруг Томоса

Журналисты российского "Первого канала" во время церемонии подписания Томоса об автокефалии Православной церкви Украины спросили у министра иностранных дел Украины Павла Климкина, означает ли предоставление Томоса потерю независимости Украины.

Об этом сам Климкин написал на своей Twitter-странице.

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Во время церемонии в храме Святого Георгия комментариев традиционно нагло домогался "Первый канал". Спрашивали, означает ли Томос потерю независимости Украины. Довольно примитивная провокация, а может, – это "духовные скрепы" в головах,

– написал глава отечественного МИД.

Он отметил, что решил не комментировать провокационные слова представителей росСМИ.

"Решил не терять сил и времени, все равно или не покажут, или переврут", – сообщил Климкин.

Під час церемонії у храмі Св.Георгія коментарів традиційно нахабно домагався #Пєрвийканал.Питали,чи означає #Томос втрату незалежності України.Досить примітивна провокація, а може,то «духовні скрєпи» в головах.Вирішив не гаяти сил та часу, все одно або не покажуть,або перебрешуть — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 5 января 2019 г.

Напомним, в субботу, 5 января, в 12:40 Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле. Перед подписанием текст Томоса был зачитан на греческом языке с амвона.

Что такое Томос?Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

Как создавали Православную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, беседовали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было дано разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.