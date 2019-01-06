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      Томос – это, фактически, еще один акт провозглашения независимости Украины, – Порошенко

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      Порошенко вместе с предстоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием и Вселенским патриархом Варфоломеем
      Порошенко вместе с предстоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием и Вселенским патриархом Варфоломеем / Фото из соцсетей

      Автокефальная Православная церковь Украины наконец получила Томос от Вселенского патриарха.

      С этим событием украинский народ из эпицентра событий, из Стамбула, поздравил президент Петр Порошенко.

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      Дорогие украинцы только что завершилось большое историческое дело, в котором Господь Бог с нами, с украинцами. А мы, украинцы, были с Господом. Автокефальная Православная церковь Украины наконец получила Томос от Вселенского патриарха и от матери-церкви. Господь увидел и оценил упорную борьбу украинского народа за свою независимость. Он услышал наши молитвы и воздал нам за труды наши
      – сказал глава государства.

      Порошенко поблагодарил Вселенского патриарха Варфоломея за признание Украинской церкви и рассказал о многовековой истории ее создания. Кроме этого, он отметил, что получение Томоса является, фактически, еще одним актом о получении независимости.

      "Украина долго прокладывала путь по сей день. Теперь же Украинская православная церковь готова к своему самостоятельному бытию. Украинский народ благодарит Бога и то, что произошло, – это настоящее чудо. Томос для нас фактически – еще один акт провозглашения независимости Украины", – пояснил Петр Порошенко.

      Напомним, 6 января, Вселенский патриарх Варфоломей предоставил Украине Томос об автокефалии. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

      Что такое Томос?Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос выдают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

      Как создавали Православную церковь в Украине?​
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.

      Смотрите видео: Украина получила Томос

       

      Теги: Религия Православная церковь Украины Томос Новости политики Новости Украины Петр Порошенко
      Источник: 24 Канал
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