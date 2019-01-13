Що для України означає Томос про автокефалію ПЦУ: красномовне порівняння Порошенка

Президент України Петро Порошенко вважає, те, що Україна отримала Томос про автокефалію ПЦУ, є однієї з найважливіших подій у її історії. За його словами, цю подію можна порівняти, як з референдумом про Незалежність, так і з самим здобуттям Україною незалежності.

Таку заяву він зробив у Вінниці, куди прибув разом із Томосом про автокефалію ПЦУ, передає його прес-служба.

Читайте також: А де ваш Томос, Сталіним підписаний – резонанса заява Порошенка у бік РПЦ

Отримання Україною Томосу – надзвичайно важлива духовна складова нашої незалежності. Аж ніяк не менш важлива, аніж Акт про державну незалежність і референдум про державну незалежність, які були у 1990-му та 1991-му роках. Оформлення української незалежності зараз зі створенням Української помісної святішої православної церкви стало міцнішим,

– зауважив гарант.

Також Порошенко зробив цікаве порівняня щодо значення Томосу для України.

"Це якби ми будували будинок, пофарбували стіни, вставили вікна – а фундаменту немає. Церква наша єдина – це є духовний фундамент Української держави. Тому це так важливо для мене, бо це є процес державотворення, і для кожного українця", – підкреслив політик.

Крім того, гарант вкотре відзначив внесок очільника УПЦ КП Філарета у створення Єдиної церкви та згадав про голову Української автокефальної православної церкви Макарія, який "продемонстрував рішучість і мужність для того, щоб церкву було створено".

"Була воля ієрархів, воля Предстоятелів, було звернення президента, підтримка уряду та голосування кожного народного депутата на підтримку звернення президента до вселенського Патріарха… Якби не було однієї із складових, ще поколінням і поколінням довелося б чекати на цей важливий документ, на Томос", – резюмував він.

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко назвав Томос "фактично ще одним актом проголошення Незалежності". Також він підкреслював, що Україна остаточно відділяється від Москви та більше не молитиметься за її вказівкою.

Як відбувався процес отримання Україною Томосу?19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав всі відповідні процедури.



Так, на початку вересня Вселенський патріархат у межах підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив своїх екзархів (повірених) у Києві.Згодом вони їздили по українських церквах і розмовляли зі священиками.



У жовтні у Стамбулі відбулося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт вищезазначених екзархів. Саме за результатами їхнього звіту Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.



16 жовтня Президент України Петро Порошенко запропонував передати Андріївську церкву у Києві як символічний жест у постійне користування Вселенському патріархові. За його словами, таке рішення погоджено з церковними ієрархами та буде сприяти прискоренню отримання Томосу про автокефалію української православної церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній: його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.



5 січня Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.



6 січня історичний документ від Варфоломія офіційно отримала ПЦУ. Церемонія вручення відбулась на божественній літургії, яку спільно правили патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

Україна отримала Томос про автокефалію ПЦУ: дивіться відео