16:07
13 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін та яйця. Шпигун-артилерист
      Вєсті Кремля
      19:25, 12 січня
      Вєсті.UA. Жир: Сюрприз під ялинку. Релігійна отвєточка Ляшка
      Вєсті.UA
      18:48, 12 січня
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, 12 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС

      А де ваш Томос, Сталіним підписаний – резонанса заява Порошенка у бік РПЦ

      846 Читать новость на русском
      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / Getty Images

      Ніхто не має права закривати перед українцями двері до храму та визначати хто є канонічним, а хто неканонічним, як це робить Москва. Також українець не має питати, якому патріархату належить церква, бо він до Бога йде, і загалом вся церква має бути єдиною.

      Про це заявив Президент України Петро Порошенко у Вінниці, куди привіз Томос про автокефалію Православної церкви України.

      Читайте також: Не питатимемо дозволу, в яку церкву ходити, – Порошенко про незалежність Києва від Москви

      Зокрема, політик подякував Вселенському патріарху Варфоломію "за його зусилля та тверду позицію у питанні надання Україні Томосу".

      "Я ще раз хочу подякувати Його Всесвятості Вселенському патріарху Варфоломію за віру, за мудрість, за сміливість і рішучість, бо та кількість погроз, з якими зіткнувся Його Всесвятість, перевищує всі розумні межі. А подивіться як він продемонстрував свою любов до нас, українців, до нашої української церкви і до нашої держави", – підкреслив гарант.

      Водночас він наголосив, що ніхто не має права перед українцями закривати двері храму Божого, визначати хто є канонічним, а хто неканонічним.

      І от зараз наша церква є канонічною, а нехай вони зараз самі розберуться, покажуть Томос… А де їхній Томос? Сталіним підписаний? Ось це все з цього і починалось. Правда – її не сховаєш,
      – наголосив президент.

      Також Порошенко зауважив, що двері кожного храму мають бути відкритими перед українцями.

      "І українець не має питати, якому патріархату належить церква, бо він до Бога йде. І вся церква має бути єдиною", – підсумував український лідер.

      Нагадаємо, за словами Екзарха Вселенського патріархату, архієпископа Даниїла Памфільського, РПЦ не визнаватиме автокефалію Православної церкви України, принаймні найближчим часом. Однак, підкреслив він, є передумови, що ПЦУ визнають залежні від Кремля Сербська, Польська та Антіохійська церкви.

      Як відбувався процес отримання Україною Томосу?19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав всі відповідні процедури.

      Так, на початку вересня Вселенський патріархат у межах підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив своїх екзархів (повірених) у Києві.Згодом вони їздили по українських церквах і розмовляли зі священиками.

      У жовтні у Стамбулі відбулося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт вищезазначених екзархів. Саме за результатами їхнього звіту Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.

      16 жовтня Президент України Петро Порошенко запропонував передати Андріївську церкву у Києві як символічний жест у постійне користування Вселенському патріархові. За його словами, таке рішення погоджено з церковними ієрархами та буде сприяти прискоренню отримання Томосу про автокефалію української православної церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній: його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.

      5 січня Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.

      6 січня історичний документ від Варфоломія офіційно отримала ПЦУ. Церемонія вручення відбулась на божественній літургії, яку спільно правили патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

      Україна отримала Томос про автокефалію ПЦУ: дивіться відео

       

      рпц і томос для україни: хроніка подій
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Томос Релігія РПЦ Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Топ-10 найбільш очікуваних споруд 2019 року
      сьогодні , 16:01 Топ-10 найбільш очікуваних споруд 2019 року
      Наталя Сколоздра 24
      Під патронатом Кремля: як Бойко та Порошенко створюють нові схеми для корупційного заробітку
      сьогодні , 14:00 Під патронатом Кремля: як Бойко та Порошенко створюють нові схеми для корупційного заробітку
      Сергій Лещенко 649
      Жити в борг було легко, або Не заздрю наступному Президенту України
      сьогодні , 13:00 Жити в борг було легко, або Не заздрю наступному Президенту України
      Артем Овдієнко 1161
      Красиві привітання на Старий Новий рік у прозі та віршах
      сьогодні , 12:54 Красиві привітання на Старий Новий рік у прозі та віршах
      26248
      Сію-сію, посіваю: віншування на Старий Новий рік українською мовою
      сьогодні , 10:57 Сію-сію, посіваю: віншування на Старий Новий рік українською мовою
      22386
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Бійці АТО знищили бронетехніку терористів біля Широкиного
       14 лютого 2015 , 16:38
      Це червона "ганчірка" для наших сусідів, – політолог про Марш гідності
       22 лютого 2017 , 14:25
      Чим пахне "потопельник": як здолати запах в салоні
       22 серпня 2018 , 09:11
      Прикордонники затримали Ford на бляхах, "заправлений" бурштином
       14 листопада 2018 , 15:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук