Архієпископ розповів, які вказівки надіслала Москва напередодні утворення ПЦУ

До того, як в Україні утворили Єдину помісну церкву, Москва наказала представникам Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) не йти на контакт з Константинополем.

Про це заявив архієпископ Даниїл Памфільський Української православної церкви в США в інтерв'ю "ВВС Україна".

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У чотиримісячній роботі екзарха Вселенського патріарха в Україні Даниїла це і було найважчим – почати взаємодіяти з представниками УПЦ Московського патріархату.

Знайти контакти з ієрархами, з представниками УПЦ на той час Московського патріархату (було найважчим – 24 канал). Не було жодних проблем з наведенням контактів з духовенством колишніх УПЦ КП і УАПЦ, але представники УПЦ МП мали вказівки, які прийшли з Москви: їм було заборонено виходити з нами на контакт,

– розповів архієпископ.

Крім того, якщо хтось УПЦ МП і погоджувались на зустрічі, то завчасно треба було продумувати локації та час, аби верхівка МП про це не дізналась і не покарала священнослужителів.

"Проте коли, попри заборону спілкуватися, вони таки йшли з нами на зустріч, ми повинні були знайти, як і де зустрітися, щоб не створити умов, коли б їх могли покарати за спілкування з нами. І, з іншого боку, щоб не створити передумови для звинувачень нас у втручанні у внутрішні справи їхньої церкви. Це було найбільше переживання", – додав архієпископ Даниїл.

Загалом екзарху Константинопольському вдалося зустрітися із 18 ієрархами УПЦ МП.

Зазначимо, що прециденти з покараннями священиків вже були. Наприклад, на Волині предстоятель Свято-Різдво-Богородичного храму села Мерва Горохівського району Волинської області Павло Кліцук вирішив приєднатися до Православної Церкви України. Через це у тамтешній єпархії УПЦ МП йому помстились – заборонили нести службу.

До слова, наразі Православна церква України має близько 7 тисяч парафій. Після Об'єднавчого собору, який відбувся 15 грудня, до ПЦУ вирішили перейти вже понад 40 парафій УПЦ МП на чолі зі своїми священиками. І цей процес триває й донині – до ПЦУ одна за одною приєднуються парафії УПЦ МП. Аби відслідковувати цей процес, в інтернеті навіть створили онлайн-карту, на якій позначено громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату. В останній же встигли заявити, що спільних з Православною церквою України богослужінь проводити не будуть. А після надання ПЦУ Томосу в Московському патріархаті взагалі не бачать "майданчика для діалогу".

Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі відбулося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Предстоятелем Православної церкви України став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор.



6 січня 2019 року Православна церква України отримала Томос про автокефалію.