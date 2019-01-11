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      Архиепископ рассказал, какие указания прислала Москва накануне образования ПЦУ

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      Митрополит Онуфрий и Патриарх Кирилл
      Митрополит Онуфрий и Патриарх Кирилл / news.church.ua

      До того, как в Украине образовали единую поместную церковь, Москва приказала представителям Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) не идти на контакт с Константинополем.

      Об этом заявил архиепископ Даниил Памфильский Украинской православной церкви в США в интервью "ВВС Украина".

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      В четырехмесячной работе экзарха Вселенского патриарха в Украине Даниила это и было самым трудным – начать взаимодействовать с представителями УПЦ Московского патриархата.

      Найти контакты с иерархами, с представителями УПЦ в то время Московского патриархата (было тяжелым – 24 канал). Не было никаких проблем с наведением контактов с духовенством бывших УПЦ КП и УАПЦ, но представители УПЦ МП имели указания, которые пришли из Москвы: им было запрещено выходить с нами на контакт,
      – рассказал архиепископ.

      Кроме того, если кто-то УПЦ МП и соглашались на встречу, то заранее надо было продумывать локацию и время, чтобы верхушка МП об этом не узнала и не наказала священнослужителей.

      "Однако когда, несмотря на запрет общаться, они все же шли с нами на встречу, мы должны были найти, как и где встретиться, чтобы не создать условий, при которых их могли наказать за общение с нами. И, с другой стороны, чтобы не создать предпосылки для обвинений нас во вмешательстве во внутренние дела их церкви. Это было самое сильное переживание", – добавил архиепископ Даниил.

      В общем экзарху Константинопольскому удалось встретиться с 18 иерархами УПЦ МП.

      Отметим, что прецидент с наказаниями священников уже был. Например, на Волыни предстоятель Свято-Рождество-Богородичного храма села Мерва Гороховского района Волынской области Павел Клицук решил присоединиться к Православной Церкви Украины. Из-за этого в тамошней епархии УПЦ МП ему отомстили – запретили нести службу.

      К слову, сейчас Православная церковь Украины имеет около 7 тысяч приходов. После Объединительного собора, который состоялся 15 декабря, в ПЦУ решили перейти уже более 40 приходов УПЦ МП во главе со своими священниками. И этот процесс продолжается и по сей день – до ПЦУ одна за другой присоединяются приходы бывшей УПЦ МП. Чтобы отслеживать этот процесс, в интернете даже создали онлайн-карту, на которой обозначены общины, которые перешли под юрисдикцию Православной церкви Украины от УПЦ Московского патриархата. В последний же успели заявить, что совместных с Православной церковью Украины богослужений проводить не будут. А после предоставления ПЦУ Томоса в Московском патриархате вообще не видят "площадки для диалога".

       

      Как создавали Православную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквях, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украина и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор.

      6 января 2019 года Православная церковь Украины получила Томос об автокефалии.

      Теги: Новости Украины Религия Православная церковь Украины УПЦ МП РПЦ Томос
      Источник: 24 Канал
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