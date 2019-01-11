Архиепископ рассказал, какие указания прислала Москва накануне образования ПЦУ

До того, как в Украине образовали единую поместную церковь, Москва приказала представителям Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) не идти на контакт с Константинополем.

Об этом заявил архиепископ Даниил Памфильский Украинской православной церкви в США в интервью "ВВС Украина".

Читайте также: "Никакой Томос не поможет": в бывшей УПЦ МП отличились хамским выпадом в сторону ПЦУ

В четырехмесячной работе экзарха Вселенского патриарха в Украине Даниила это и было самым трудным – начать взаимодействовать с представителями УПЦ Московского патриархата.

Найти контакты с иерархами, с представителями УПЦ в то время Московского патриархата (было тяжелым – 24 канал). Не было никаких проблем с наведением контактов с духовенством бывших УПЦ КП и УАПЦ, но представители УПЦ МП имели указания, которые пришли из Москвы: им было запрещено выходить с нами на контакт,

– рассказал архиепископ.

Кроме того, если кто-то УПЦ МП и соглашались на встречу, то заранее надо было продумывать локацию и время, чтобы верхушка МП об этом не узнала и не наказала священнослужителей.

"Однако когда, несмотря на запрет общаться, они все же шли с нами на встречу, мы должны были найти, как и где встретиться, чтобы не создать условий, при которых их могли наказать за общение с нами. И, с другой стороны, чтобы не создать предпосылки для обвинений нас во вмешательстве во внутренние дела их церкви. Это было самое сильное переживание", – добавил архиепископ Даниил.

В общем экзарху Константинопольскому удалось встретиться с 18 иерархами УПЦ МП.

Отметим, что прецидент с наказаниями священников уже был. Например, на Волыни предстоятель Свято-Рождество-Богородичного храма села Мерва Гороховского района Волынской области Павел Клицук решил присоединиться к Православной Церкви Украины. Из-за этого в тамошней епархии УПЦ МП ему отомстили – запретили нести службу.

К слову, сейчас Православная церковь Украины имеет около 7 тысяч приходов. После Объединительного собора, который состоялся 15 декабря, в ПЦУ решили перейти уже более 40 приходов УПЦ МП во главе со своими священниками. И этот процесс продолжается и по сей день – до ПЦУ одна за другой присоединяются приходы бывшей УПЦ МП. Чтобы отслеживать этот процесс, в интернете даже создали онлайн-карту, на которой обозначены общины, которые перешли под юрисдикцию Православной церкви Украины от УПЦ Московского патриархата. В последний же успели заявить, что совместных с Православной церковью Украины богослужений проводить не будут. А после предоставления ПЦУ Томоса в Московском патриархате вообще не видят "площадки для диалога".

Как создавали Православную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквях, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украина и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор.



6 января 2019 года Православная церковь Украины получила Томос об автокефалии.