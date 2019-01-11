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      "Никакой Томос не поможет": в бывшей УПЦ МП отличились хамским выпадом в сторону ПЦУ

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      Онуфрий
      Онуфрий / Фото из открытых источников

      Пресс-служба бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата распространила неоднозначное заявление своего руководителя Онуфрия, в котором он в очередной раз сделал выпад в сторону Православной церкви Украины.

      Так, митрополит убеждает, что никому "никакой Томос не поможет".

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      "Если человек запутался в грехах по рукам и ногам, то никакой Томос не поможет, потому что человек спасается через покаяние, через личный подвиг", – сказал Онуфрий.

      К слову, сейчас Православная церковь Украины имеет около 7 тысяч приходов. После Объединительного собора, который состоялся 15 декабря, в ПЦУ решили перейти уже более 40 приходов УПЦ МП во главе со своими священниками. И этот процесс продолжается и по сей день – к ПЦУ один за другим присоединяются приходы бывшей УПЦ МП. Чтобы отслеживать этот процесс, в интернете даже создали онлайн-карту, на которой обозначено общины, которые перешли под юрисдикцию Православной церкви от УПЦ Московского патриархата.

      В последний же успели заявить, что совместные с Православной церковью Украины богослужения проводить не будут. А после предоставления ПЦУ Томоса в Московском патриархате вообще не видят "площадки для диалога".

      ПРИХОДЫ БЫВШЕЙ УПЦ МП ПЕРЕХОДЯТ К ПЦУ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
      Теги: Новости Украины Религия УПЦ МП Православная церковь Украины Томос
      Источник: 24 Канал
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