"Никакой Томос не поможет": в бывшей УПЦ МП отличились хамским выпадом в сторону ПЦУ

Пресс-служба бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата распространила неоднозначное заявление своего руководителя Онуфрия, в котором он в очередной раз сделал выпад в сторону Православной церкви Украины.

Так, митрополит убеждает, что никому "никакой Томос не поможет".

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"Если человек запутался в грехах по рукам и ногам, то никакой Томос не поможет, потому что человек спасается через покаяние, через личный подвиг", – сказал Онуфрий.

К слову, сейчас Православная церковь Украины имеет около 7 тысяч приходов. После Объединительного собора, который состоялся 15 декабря, в ПЦУ решили перейти уже более 40 приходов УПЦ МП во главе со своими священниками. И этот процесс продолжается и по сей день – к ПЦУ один за другим присоединяются приходы бывшей УПЦ МП. Чтобы отслеживать этот процесс, в интернете даже создали онлайн-карту, на которой обозначено общины, которые перешли под юрисдикцию Православной церкви от УПЦ Московского патриархата.



В последний же успели заявить, что совместные с Православной церковью Украины богослужения проводить не будут. А после предоставления ПЦУ Томоса в Московском патриархате вообще не видят "площадки для диалога".