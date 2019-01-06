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      Российские СМИ призывают прихожан защищать винницкий храм от "нацистов"

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      Свято-Преображенский собор в Виннице
      Свято-Преображенский собор в Виннице / Фото из открытых источников

      Российские ресурсы разместили информацию с призывом к московским прихожан прийти защищать Свято-Преображенский собор в Виннице дословно от "нацистов".

      Об этом начали массово сообщать российские пропагандистские издания.

      Читайте также: Переход к Православной церкви Украины: еще три общины в Винницкой области покинули УПЦ МП

      В тексте говорится, чтобы прихожане бросали подготовку к Сочельника и приходили защищать храм и там встречать Рождество.

      Російські ЗМІ закликають парафіян захищати вінницький храм від
      В России нервничают после получения Украиной Томоса

      Російські ЗМІ закликають парафіян захищати вінницький храм від

      Российские СМИ распространяют пропаганду

      Стоит добавить, что 17 декабря собор перешел к украинской поместной церкви. Заявление про переход настоятеля храма, митрополита Винницкого и Барского Симеона, прихожане встретили громкими аплодисментами.

      Видео: прихожане встретили переход к ПЦУ аплодисментами

       

      Теги: Православная церковь Украины Томос Религия Новости Украины Украина – Россия Российская пропаганда УПЦ МП
      Источник: 24 канал
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