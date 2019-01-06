Российские СМИ призывают прихожан защищать винницкий храм от "нацистов"

Российские ресурсы разместили информацию с призывом к московским прихожан прийти защищать Свято-Преображенский собор в Виннице дословно от "нацистов".

Об этом начали массово сообщать российские пропагандистские издания.

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В тексте говорится, чтобы прихожане бросали подготовку к Сочельника и приходили защищать храм и там встречать Рождество.



В России нервничают после получения Украиной Томоса

Российские СМИ распространяют пропаганду

Стоит добавить, что 17 декабря собор перешел к украинской поместной церкви. Заявление про переход настоятеля храма, митрополита Винницкого и Барского Симеона, прихожане встретили громкими аплодисментами.

Видео: прихожане встретили переход к ПЦУ аплодисментами