21:15
6 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кремлівські шпілі-вілі. Псевдо добрі друзі
      Вєсті Кремля
      14:38, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Як затріщали від Томосу скрєпи. Метаморфози пропагандистки
      Вєсті.UA
      17:31, 5 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТОМОС РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ

      Російські ЗМІ закликають парафіян захищати вінницький храм від "нацистів"

      790 Читать новость на русском
      Свято-Преображенський собор у Вінниці
      Свято-Преображенський собор у Вінниці / Фото з відкритих джерел

      Російські ресурси розмістили інформацію із закликом до московських парафіян прийти захищати Свято-Преображенський собор у Вінниці дослівно від "нацистів".

      Про це почали масово повідомляти російські пропагандистські видання.

      Читайте також: Перехід до Православної церкви України: ще три громади на Вінниччині покинули УПЦ МП

      У тексті йдеться, щоб парафіяни кидали підготовку до Святвечора і приходили захищати храм і там зустрічати Різдво.

      Російські ЗМІ закликають парафіян захищати вінницький храм від
      В Росії нервують після отримання Україною Томосу

      Російські ЗМІ закликають парафіян захищати вінницький храм від
      Російські ЗМІ поширюють пропаганду

      Варто додати, що 17 грудня собор перейшов до української Помісної церкви. Заяву про перехід до Православної церкви України настоятеля храму, митрополита Вінницького і Барського Симеона парафіяни зустріли гучними оплесками.

      Відео: парафіяни зустріли перехід до ПЦУ оплесками

       

      Теги: Новини України Томос Православна церква України Релігія Україна – Росія УПЦ МП Російська пропаганда
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 6 січня: Україна отримала Томос, ракети РФ у Криму і колапс в аеропорту Львова
      сьогодні , 21:00 Головні новини 6 січня: Україна отримала Томос, ракети РФ у Криму і колапс в аеропорту Львова
      497
      Чим відрізняється католицьке Різдво від православного: цікаві факти
      сьогодні , 20:04 Чим відрізняється католицьке Різдво від православного: цікаві факти
      Юліана Вінтюк 48776
      Найсмішніші меми тижня: Зе-президент, кремлівський недопрезидент і "Томос в хату!"
      сьогодні , 20:00 Найсмішніші меми тижня: Зе-президент, кремлівський недопрезидент і "Томос в хату!"
      3785
      Рушійні наслідки Томосу для РФ, зв'язок Путіна з вибухами у Магнітогорську – топ-5 відео тижня
      сьогодні , 19:30 Рушійні наслідки Томосу для РФ, зв'язок Путіна з вибухами у Магнітогорську – топ-5 відео тижня
      576
      Як зустрічають Святвечір у Західній Україні: традиції, що збереглися
      сьогодні , 18:38 Як зустрічають Святвечір у Західній Україні: традиції, що збереглися
      Анна Косинська 2 12916
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      МВФ готовий направити місію в Україну
       26 лютого 2014 , 08:38 3
      Вакарчук зворушливо привітав українців із Днем Захисника
      14 жовтня 2017 , 21:40
      Тренер Зорі – про драматичний вихід у плей-офф Ліги Європи: Бюджет суперника у разів 10 більший, але ми теж команда
       17 серпня 2018 , 09:33
      Hyundai озвучив ім'я свого майбутнього кроссоверу
       9 листопада 2018 , 18:45
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук