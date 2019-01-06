Російські ЗМІ закликають парафіян захищати вінницький храм від "нацистів"

Російські ресурси розмістили інформацію із закликом до московських парафіян прийти захищати Свято-Преображенський собор у Вінниці дослівно від "нацистів".

Про це почали масово повідомляти російські пропагандистські видання.

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У тексті йдеться, щоб парафіяни кидали підготовку до Святвечора і приходили захищати храм і там зустрічати Різдво.



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Російські ЗМІ поширюють пропаганду

Варто додати, що 17 грудня собор перейшов до української Помісної церкви. Заяву про перехід до Православної церкви України настоятеля храму, митрополита Вінницького і Барського Симеона парафіяни зустріли гучними оплесками.

Відео: парафіяни зустріли перехід до ПЦУ оплесками