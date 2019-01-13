Не питатимемо дозволу, в яку церкву ходити, – Порошенко про незалежність Києва від Москви

Президент України Петро Порошенко заявив, що українці відходять геть від Російської імперії та Радянського союзу та знімають московське, зокрема, церковне, ярмо. Відтак, за його словами, тепер ніхто не здатен зупинити Україну як у її боротьбі за розбудову держави, так і на шляху до Європейського союзу.

Таку заяву гарант зробив у Вінниці, де брав у участь у подячному молебні за отримання Томосу, який відбувся у Спасо-Преображенському Кафедральносу Соборі. До слова, за присутності президента до храму внесли Томос про автокефалію Православної Церкви України, передає його прес-служба.

Читайте також: Болючий нищівний удар: У Росії пророкують розпад РПЦ і поразку "русского мира" через Томос

Зокрема, Порошенко зауважив, що після отримання Україною Томосу насправді роботу над створенням незалежності ще не завершено.

"Це лише початок для духовної роботи, і щодня до Православної Церкви України приєднуються нові парафії. І нам, як і раніше, а може навіть і більше потрібна наша єдність. І Господь подав нам єдність, і ніхто вже не здатен зупинити Україну та українців у нашій роботі та нашому шляху з розбудови власної держави", – зазначив він.

Також Президент України наголосив, що ніхто не здатен зупинити українців, які відходять геть від Російської імперії та Радянського союзу.

Ніхто не здатен зупинити Україну і українців, які знімають ярмо московської церкви та московської імперії. Ніхто не здатен зупинити українців на шляху до нашої свободи, до Європейського Союзу,

– заявив політик.

Крім того, гарант підкреслив, що церква має бути захищеною від впливу держави, особливо від впливу іноземної держави.

"І ми зараз захищаємо нашу державу та нашу церкву з любов’ю та молитвою від впливу. Бо ми є українці, і ми ні в кого не будемо питати дозволу, в яку церкву нам ходити", – констатував Порошенко.

До слова, раніше Петро Порошенко закликав всі помісні православні церкви визнати об’єднану Православну церкву України.

Як відбувався процес отримання Україною Томосу?19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав всі відповідні процедури.



Так, на початку вересня Вселенський патріархат у межах підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив своїх екзархів (повірених) у Києві.Згодом вони їздили по українських церквах і розмовляли зі священиками.



У жовтні у Стамбулі відбулося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт вищезазначених екзархів. Саме за результатами їхнього звіту Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.



16 жовтня Президент України Петро Порошенко запропонував передати Андріївську церкву у Києві як символічний жест у постійне користування Вселенському патріархові. За його словами, таке рішення погоджено з церковними ієрархами та буде сприяти прискоренню отримання Томосу про автокефалію української православної церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній: його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.



5 січня Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.



6 січня історичний документ від Варфоломія офіційно отримала ПЦУ. Церемонія вручення відбулась на божественній літургії, яку спільно правили патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

Україна отримала Томос про автокефалію ПЦУ: дивіться відео