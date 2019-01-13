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      Не спрашиваем разрешения, в какую церковь ходить, – Порошенко о независимости Киева от Москвы

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      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / Getty Images

      Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинцы отходят прочь от Российской империи и Советского союза и снимают московское, в частности, церковное, иго. Следовательно, по его словам, теперь никто не способен остановить Украину в ее борьбе за развитие государства, так и на пути к Европейскому союзу.

      Такое заявление гарант сделал в Виннице, где принимал участие в благодарственном молебне за получение Томоса, который состоялся в Спасо-Преображенском Кафедральном Соборе. К слову, в присутствии президента в храм внесли Томос об автокефалии Православной Церкви Украины, передает его пресс-служба.

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      В частности, Порошенко отметил, что после получения Украиной Томоса на самом деле работа над созданием независимости еще не завершен.

      "Это только начало для духовной работы, и каждый день к Православной Церкви Украины присоединяются новые приходы. И нам, как и раньше, а может даже и больше нужно наше единство. И Господь дал нам единство, и никто уже не способен остановить Украину и украинцев в нашей работе и нашем пути с перестройкой собственного государства", – отметил он.

      Также Президент Украины подчеркнул, что никто не способен остановить украинцев, которые отходят прочь от Российской империи и Советского союза.

      Никто не способен остановить Украину и украинцев, которые снимают ярмо московской церкви и московской империи. Никто не способен остановить украинцев на пути к нашей свободе, к Европейскому Союзу,
      – заявил политик.

      Кроме того, гарант подчеркнул, что церковь должна быть защищенной от влияния государства, особенно от влияния иностранного государства.

      мы сейчас защищаем наше государство и нашу церковь с любовью и молитвой от воздействия. Потому что мы украинцы, и мы ни у кого не будем спрашивать разрешения, в какую церковь нам ходить", – констатировал Порошенко.

      К слову, ранее Петр Порошенко призвал все поместные православные церкви признать объединенную Православную церковь Украины.

      Как происходил процесс получения Украиной Томоса?19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал все соответствующие процедуры.

      Так, в начале сентября Вселенский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине назначил своих экзархов (поверенных) в Киеве. Впоследствии они ездили по украинским церквям и беседовали со священниками.

      В октябре в Стамбуле состоялось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет вышеупомянутых экзархов. Именно по результатам их отчета Украине и было дано разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признании их каноническими.

      16 октября Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в Киеве как символический жест в постоянное пользование Вселенскому патриарху. По его словам, такое решение согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии украинской православной церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь.

      5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.

      6 января исторический документ от Варфоломея официально получила ПЦУ. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

      Украина получила Томос об автокефалии ПЦУ: смотрите видео

       

      КАКИМИ ЕЩЕ ЗАЯВЛЕНИЯМИ ОТМЕЧАЛСЯ ПОРОШЕНКО ОТНОСИТЕЛЬНО ТОМОСА И АВТОКЕФАЛИИ ПЦУ:
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Религия Томос Новости России Петр Порошенко Православная церковь Украины
      Источник: 24 канал
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