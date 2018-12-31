10:48
31 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путинский солдат. Передаём за проезд
      Вєсті Кремля
      18:21, 29 декабря
      Вести.UA.Жир: Президентские амбиции Кернеса. Нарцисс Валерьевич
      Вєсті.UA
      17:38, 29 декабря
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ

      Порошенко озвучил важнейшие для Украины события 2018 года

      10 Читати новину українською
      Порошенко рассказал о важнейших событиях 2018 года
      Порошенко рассказал о важнейших событиях 2018 года / Фото из открытых источников

      Уходящий год стал для Украины чрезвычайно важным, и одной из самых знаковых событий 2018 является создание в государстве единой Православной церкви.

      Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook.

      Читайте также: Стало известно, где Порошенко с семьей планируют встретить Новый год: фото

      2018-й год стал для Украины чрезвычайно важным и насыщенный событиями. В частности, была создана единая поместная Православная Церковь Украины, мы продолжили укреплять нашу армию и укреплять международную поддержку Украины, лозунг "Слава Украине!" стал официальным приветствием наших военных,
      – отметил глава государства.

      Также, Порошенко отметил, что самое главное, что украинцы смогли выстоять и стать сильнее, несмотря на коварные и дерзкие планы и открытую агрессию России.

       

      Теги: Новости политики Новости Украины Петр Порошенко Украина – Россия Вооруженные силы Украины Православная церковь Украины
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Від збирачів полуниці до збирачів квартир: про новообраних членів Вищої ради правосуддя
      сегодня , 10:00 Від збирачів полуниці до збирачів квартир: про новообраних членів Вищої ради правосуддя
      Роман Маселко 27
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Выборы президента 2019: главные даты избирательной кампании в инфографике
      сегодня , 09:32 Выборы президента 2019: главные даты избирательной кампании в инфографике
      1016
      Все о похмелье: симптомы, причины возникновения и как бороться
      сегодня , 09:00 Все о похмелье: симптомы, причины возникновения и как бороться
      Олександр Бевза 102
      Трамп разбивает детские мечты, находит замену министру и посещает Ирак – новости США за неделю
      сегодня , 08:40 Трамп разбивает детские мечты, находит замену министру и посещает Ирак – новости США за неделю
      Максим Карижський 166
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук