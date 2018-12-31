Порошенко озвучил важнейшие для Украины события 2018 года

Уходящий год стал для Украины чрезвычайно важным, и одной из самых знаковых событий 2018 является создание в государстве единой Православной церкви.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook.

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2018-й год стал для Украины чрезвычайно важным и насыщенный событиями. В частности, была создана единая поместная Православная Церковь Украины, мы продолжили укреплять нашу армию и укреплять международную поддержку Украины, лозунг "Слава Украине!" стал официальным приветствием наших военных,

– отметил глава государства.

Также, Порошенко отметил, что самое главное, что украинцы смогли выстоять и стать сильнее, несмотря на коварные и дерзкие планы и открытую агрессию России.