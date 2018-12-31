Порошенко озвучив найважливіші для України події 2018 року

Рік, що минає, став для України надзвичайно важливим, і однією з найбільш знакових подій 2018-го є створення в державі єдиної Православної церкви.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко у своєму Facebook.

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2018-й рік став для України надзвичайно важливим та насичений подіями. Зокрема, була створена Єдина Помісна Православна Церква України, ми продовжили зміцнювати нашу армію та зміцнювати міжнародну підтримку України, гасло "Слава Україні!" стало офіційним привітанням наших військових,

– наголосив глава держави.

Також, Порошенко відзначив, що найголовнішим є те, що українці змогли вистояти та стати сильнішими, незважаючи на підступні та зухвалі плани й відкриту агресію Росії.