12:10
31 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Діти Кремля і Санта-Путін. Бідний-нещасний Дерипаска
      Вєсті Кремля
      19:26, 29 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Президентські амбіції Кернеса. Нарцис Валерійович
      Вєсті.UA
      17:34, 29 грудня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Порошенко озвучив найважливіші для України події 2018 року

      73 Читать новость на русском
      Порошенко розповів про найважливіші події 2018 року
      Порошенко розповів про найважливіші події 2018 року / Фото з відкритих джерел

      Рік, що минає, став для України надзвичайно важливим, і однією з найбільш знакових подій 2018-го є створення в державі єдиної Православної церкви.

      Про це заявив Президент України Петро Порошенко у своєму Facebook.

      Читайте також: Стало відомо, де Порошенко з родиною планують зустріти Новий рік: фото

      2018-й рік став для України надзвичайно важливим та насичений подіями. Зокрема, була створена Єдина Помісна Православна Церква України, ми продовжили зміцнювати нашу армію та зміцнювати міжнародну підтримку України, гасло "Слава Україні!" стало офіційним привітанням наших військових,
      – наголосив глава держави.

      Також, Порошенко відзначив, що найголовнішим є те, що українці змогли вистояти та стати сильнішими, незважаючи на підступні та зухвалі плани й відкриту агресію Росії.

       

      Теги: Новини України Православна церква України Україна – Росія Новини політики Петро Порошенко Збройні сили України
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Ще один рік життя в "ЛНР": про втрату друзів і найцінніший скарб
      сьогодні , 12:00 Ще один рік життя в "ЛНР": про втрату друзів і найцінніший скарб
      Ольга Черненко 48
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Реформа електропостачання: як будемо платити за електроенергію в 2019
      сьогодні , 11:01 Реформа електропостачання: як будемо платити за електроенергію в 2019
      Яніна Ткачук 6493
      Від збирачів полуниці до збирачів квартир: про новообраних членів Вищої ради правосуддя
      сьогодні , 10:00 Від збирачів полуниці до збирачів квартир: про новообраних членів Вищої ради правосуддя
      Роман Маселко 203
      Вибори президента 2019: головні дати виборчої кампанії в інфографіці
      сьогодні , 09:32 Вибори президента 2019: головні дати виборчої кампанії в інфографіці
      2788
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      На Полтавщині через снігопад закрили дороги і школи: фото і відео
       25 грудня , 20:23
      Віце-президент США вкотре попросив Януковича прибрати силовиків з вулиць
       5 лютого 2014 , 08:44 21
      Президент Реала розповів усю правду про трансфер Роналду: "Він почувався скривдженим"
       22 вересня , 12:48
      Реал розчарований ситуацією Луніна, якому потрібно зіграти 15 матчів
       22 вересня , 16:39
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук