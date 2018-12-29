Стало відомо, де Порошенко з родиною планують зустріти Новий рік: фото

Аби не нарватись на чергову порцію критики, та ще й перед виборами, президент Петро Порошенко разом із сім'єю вирішив не їхати на новорічну ніч на Мальдіви.

Натомість 31 грудня гарант із сім'єю проведе у зимовій резиденції "Синьогора" в селі Гута на Прикарпатті, повідомляє "Страна.uа" з посиланням на джерела на Банковій.

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Вона розташована за 60 кілометрів від Івано-Франківська. Її територія (разом з угіддями і заповідними лісами) складає майже 11 тисяч гектарів.



Зимова резиденція президента



Зимова резиденція президента

"На території є ресторан, канатна дорога і розплідник з тваринами. За деякими даними, загальна площа всіх приміщень сягає 5 тисяч квадратних метрів. Навпроти резиденції розташований великий став з коропами і фореллю, там же плавають дикі качки. Окремо стоїть православна каплиця. До речі, біля президентської дачі, в 600 метрах, є вертолітний майданчик, поєднаний з основною будівлею міні-автобаном", – зазначає видання.



Зимова резиденція президента

Повідомляється, що колись "Синьогора" був відомчим санаторієм, проте у 2001-му тут вирішили зробити президентську дачу. Зокрема, тут дуже любив зустрічати Новий рік президент-втікач Віктор Янукович.



Зимова резиденція президента

Нагадаємо, минулоріч Президент України Петро Порошенко новорічні канікули провів на Мальдівах. Згідно з інформацією журналістського розслідування "Схем", поїздка на острови коштувала Порошенку щонайменше 500 тисяч доларів, а на харчування з цієї суми було витрачено близько 17 тисяч доларів. Загалом усі додаткові послуги становили 37 550 доларів.



Такий дороговартісний відпочинок дуже розбурхав українське суспільство, і спалахнув цілий скандал, мовляв хто оплачував цю поїздку. За словами речників українського гаранта, оплачував він поїздку із власної кишені, а не говорив про свій візит на острови із міркувань безпеки.



Згодом з'явилася інформація, що Порошенко із супутниками міг літати на Мальдівські острови під вигаданими прізвищами та не проходити паспортний і митний контроль.