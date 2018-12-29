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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Стало відомо, де Порошенко з родиною планують зустріти Новий рік: фото

      1684 Читать новость на русском
      Порошенко з родиною
      Порошенко з родиною / Фото з відкритих джерел

      Аби не нарватись на чергову порцію критики, та ще й перед виборами, президент Петро Порошенко разом із сім'єю вирішив не їхати на новорічну ніч на Мальдіви.

      Натомість 31 грудня гарант із сім'єю проведе у зимовій резиденції "Синьогора" в селі Гута на Прикарпатті, повідомляє "Страна.uа" з посиланням на джерела на Банковій.

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      Вона розташована за 60 кілометрів від Івано-Франківська. Її територія (разом з угіддями і заповідними лісами) складає майже 11 тисяч гектарів. 


      Зимова резиденція президента


      Зимова резиденція президента

      "На території є ресторан, канатна дорога і розплідник з тваринами. За деякими даними, загальна площа всіх приміщень сягає 5 тисяч квадратних метрів. Навпроти резиденції розташований великий став з коропами і фореллю, там же плавають дикі качки. Окремо стоїть православна каплиця. До речі, біля президентської дачі, в 600 метрах, є вертолітний майданчик, поєднаний з основною будівлею міні-автобаном", – зазначає видання. 


      Зимова резиденція президента

      Повідомляється, що колись "Синьогора" був відомчим санаторієм, проте у 2001-му тут вирішили зробити президентську дачу. Зокрема, тут дуже любив зустрічати Новий рік президент-втікач Віктор Янукович. 


      Зимова резиденція президента

      Нагадаємо, минулоріч Президент України Петро Порошенко новорічні канікули провів на Мальдівах. Згідно з інформацією журналістського розслідування "Схем", поїздка на острови коштувала Порошенку щонайменше 500 тисяч доларів, а на харчування з цієї суми було витрачено близько 17 тисяч доларів. Загалом усі додаткові послуги становили 37 550 доларів.

      Такий дороговартісний відпочинок дуже розбурхав українське суспільство, і спалахнув цілий скандал, мовляв хто оплачував цю поїздку. За словами речників українського гаранта, оплачував він поїздку із власної кишені, а не говорив про свій візит на острови із міркувань безпеки. 

      Згодом з'явилася інформація, що Порошенко із супутниками міг літати на Мальдівські острови під вигаданими прізвищами та не проходити паспортний і митний контроль.

      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Новорічні свята Відпочинок
      Джерело: 24 Канал
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