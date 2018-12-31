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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      У Порошенка розповіли, де він насправді святкуватиме Новий рік та Різдво

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      Де Петро Порошенко святкуватиме Новий рік і Різдво
      Де Петро Порошенко святкуватиме Новий рік і Різдво / Фото з вільних мереж

      Президент України Петро Порошенко Новий Рік, як і Різдво планує зустріти в родинному колі – з дружиною, батьками, дітьми та внуками.

      Про це 24 каналу повідомили у прес-службі Адміністрації Президента України.

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      А 6 січня президент разом з Предстоятелем єдиної помісної Української церкви перебуватиме у Константинополі, де братиме участь в церемонії надання Україні Томосу,
      – наголосили у прес-службі АПУ.

      Нагадаємо, раніше ЗМІ з посиланням на джерело в АПУ повідомили про те, що Петро Порошенко разом із сім'єю зустріне Новий рік нібито у зимовій президентській резиденції "Синьогора" в селі Гута на Прикарпатті.

      До слова, попередні свої зимові канікули Петро Порошенко провів на Мальдівах. За результатами розслідування журналістів, цей відпочинок коштував Порошенку щонайменше 500 тисяч доларів. За словами речників президента, поїздку він оплатив із власної кишені, а не говорив про свій візит на острови із міркувань безпеки.

      Теги: Новини України Новини політики Томос Петро Порошенко Новорічні свята Різдво Вселенський патріархат
      Джерело: 24 канал
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