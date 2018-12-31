У Порошенко рассказали, где он на самом деле будет праздновать Новый год и Рождество
Президент Украины Петр Порошенко Новый Год, как и Рождество планирует встретить в кругу семьи – с женой, родителями, детьми и внуками.
Об этом 24 каналу сообщили в пресс-службе Администрации Президента Украины.
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А 6 января президент вместе с Предстоятелем единой поместной Украинской церкви будет находиться в Константинополе, где примет участие в церемонии предоставления Украине Томоса,
– отметили в пресс-службе АПУ.
Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источник в АПУ сообщили о том, что Петр Порошенко вместе с семьей встретит Новый год якобы в зимней президентской резиденции "Синегора" в селе Гута на Прикарпатье.
К слову, предыдущие свои зимние каникулы Петр Порошенко провел на Мальдивах. По результатам расследования журналистов, этот отдых стоил Порошенко не менее 500 тысяч долларов. По словам спикеров президента, поездку он оплатил из собственного кармана, а не говорил о своем визите на острова из соображений безопасности.