Стало известно, где Порошенко с семьей планируют встретить Новый год: фото

Чтобы не нарваться на очередную порцию критики, да еще и перед выборами, президент Петр Порошенко вместе с семьей решил не ехать на новогоднюю ночь на Мальдивы.

Зато 31 декабря президент с семьей проведет в зимней резиденции "Синегора" в селе Гута на Прикарпатье, сообщает "Страна.uа" со ссылкой на источники на Банковой.

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Она расположена в 60 километрах от Ивано-Франковска. Ее территория (вместе с угодьями и заповедными лесами) составляет почти 11 тысяч гектаров.



Зимняя резиденция президента

Зимняя резиденция президента

"На территории есть ресторан, канатная дорога и питомник с животными. По некоторым данным, общая площадь всех помещений составляет 5 тысяч квадратных метров. Напротив резиденции расположен большой пруд с карпами и форелью, там же плавают дикие утки. Отдельно стоит православная часовня. Кстати, на президентской даче, в 600 метрах, есть вертолетная площадка, совмещенная с основным зданием и мини-автобаном", – отмечает издание.



Зимняя резиденция президента

Сообщается, что когда-то "Синегора" был ведомственным санаторием, однако в 2001-м здесь решили сделать президентскую дачу. В частности, здесь очень любил встречать Новый год президент-беглец Виктор Янукович.



Зимняя резиденция президента

Напомним, в прошлом Президент Украины Петр Порошенко новогодние каникулы провел на Мальдивах. Согласно информации журналистского расследования "Схем", поездка на острова стоила Порошенко не менее 500 тысяч долларов, а на питание из этой суммы было потрачено около 17 тысяч долларов. В общем все дополнительные услуги составляли 37 550 долларов.



Такой дорогостоящий отдых очень взбудоражил украинское общество, и вспыхнул целый скандал, мол кто оплачивал эту поездку. По словам спикеров украинского президента, оплачивал он поездку из собственного кармана, а не говорил о своем визите на острова из соображений безопасности.



Впоследствии появилась информация, что Порошенко со спутниками мог летать на Мальдивские острова под вымышленными фамилиями и не проходить паспортный и таможенный контроль.