Новый год для депутата: с кем будут встречать и куда поедут на праздники народные избранники

Заснеженный Куршевель, родные Карпаты, роскошные Мальдивы или дома с семьей – где и как народные депутаты будут праздновать новогодние праздники, в кулуарах Рады узнавал 24 канал.

О праздновании депутатов лучше всего рассказывают их социальные сети. Отслеживая которые, можно узнать не только где и с кем они провели праздники, но и примерную стоимость отдыха. Правда, накануне праздников нам удалось все же узнать, где планируют провести каникулы народные избранники от разных фракций.

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Нардеп от "БПП" Сергей Лещенко планирует все праздники провести дома с семьей.

Жена очень устала от международных выступлений и гастролей. Сейчас у нее завершаются двухнедельные гастроли в Америке. В этом году она объездила почти весь земной шар, поэтому хочется побыть дома. А на праздничном столе у нас будет традиционный салат оливье. С подарками уже определилась, но что именно буду дарить – не скажу. Это сюрприз,

– рассказал народный избранник.

Дома с семьей проведет праздники и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

На праздники стараюсь как можно больше времени уделять родным. Считаю, что этот год будет последним, когда страна живет войной. Наступающий год для Украины станет переломным: мы изменим абсолютно ошибочную экономическую, социальную и тарифную политику, которая проводится в стране. И уже следующий год сможем завершить с кардинально другими результатами, настроением людей и статусом нашей страны в мире. Я в это верю,

– считает Юлия Тимошенко.



Самый ценный подарок Юлии Тимошенко сделали дочь и зять

Очень хорошим подарком Юлия Тимошенко считает счастливую женитьбу дочери, которая состоялась в прошлом году.

Сейчас у них родилась прекрасная дочь Ева. Это лучший подарок в моей жизни, который только можно представить. Считаю, что лучшим подарком для многих людей в новом году будет успешная и красивая страна, где будет царить справедливость,

– добавляет она.

На дачу с семьей планирует поехать и народный депутат от фракции "Самопомич" Егор Соболев.

Новый год будем встречать в деревне Горбовичи, Киево-Святошинского района. В прошлом году празднования проходили в угощении, дежурстве и волнении – не нападут ли на палаточный городок под парламентом и не разгонят ли его. В этом году под Радой люди не стоят, поэтому будет праздноваться значительно спокойнее. Надеюсь поиграть с сыном в приставку, если не будет слишком много снега – в футбол. А с младшей дочкой сыграть несколько партий в шахматы, со старшей и средним поговорить о литературе. Конечно, планирую побыть с моей прекрасной женой Маричкой. Такой отдых для меня самый лучший,

– рассказывает Егор Соболев.



В семье Егора Соболева уже заказали праздничные подарки

Определилась большая семья Егора Соболева и Марички Падалко и с подарками. К примеру, жена депутата намекает Деду Морозу, что телефон будет желанным презентом. Дети, кроме младшей, знают, что подарки покупают родители, поэтому их пожелания довольно скромные.

А вот мне однажды подарили очень неожиданный презент. В 18 лет, когда я начинал работать журналистом, девушка, с которой я встречался, на день рождения подарила мне кефир и газету "Футбол". Тогда это были две вещи, которые я не мог себе позволить, поскольку у нас было туго с деньгами. В 1990-е многие очень бедно жили, а все наши деньги инвестировались в карьеру. Маруся всегда делает классные подарки. К примеру, когда год назад меня уволили с должности председателя парламентского комитета по противодействию коррупции (на самом деле я создал для них немало проблем), она пришла под Раду с букетом тюльпанов,

– делится воспоминаниями народный избранник.

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Дома с семьей планирует встречать новый год и внефракционный депутат Сергей Тарута.

Традиционно эти праздники мы проводили в Мариуполе с мамой. К сожалению, она умерла в этом году. Самые ценные презенты обычно дарят в детстве. Помню, как мы ставили под елку валенки, куда взрослые клали два апельсина и орешки. Это было невероятно. Мы верили – эти подарки принес Дед Мороз, и на следующий день снова выставляли валенки, но в них уже клали уголь. Презенты для родных еще не готовил, хотя обычно дарю косметику,

– рассказал нардеп.



В семье Романа Семенухи стараются создать праздник детям

Планирует побольше времени провести с семьей и нардеп от фракции "Самопомич" Роман Семенуха.

Традиция на новогодние праздники у нас одна – провести время в кругу родных, дома в Харькове. В гости придут родители. В общем время, проведенное с семьей, вызывает гораздо более сильные эмоции, чем любые материальные подарки. В эти дни очень важно создать праздник детям: мониторю все мероприятия для различных возрастных категорий, чтобы потом вместе куда-то пойти. Надеюсь, удастся поиграть с сыном в баскетбол. Также планирую прочитать несколько книг,

– делится народный избранник.

В Киеве в кругу друзей планирует праздновать Новый год и народный депутат от фракции "Батькивщина" Сергей Власенко. Подарки для родных и близких он уже подготовил, однако рассказывать о них не захотел, поскольку считает эти моменты личными.

На Закарпатье будет встречать Новый год нардеп от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич.

Традиционно на новогодние праздники мы с семьей ездим на Закарпатье. Так планируем сделать и в этом году. Не знаю, удастся ли старшим детям присоединиться к нам, но младшие точно будут. Наступающий год является судьбоносным для нашей страны, поэтому буду желать всем здоровья, счастья, надежды и чтобы осуществлялись все желания. Исключение составляют лишь политики, поскольку их желания часто не совпадают с тем, чего на самом деле хотят люди,

– отметил народный депутат.

Новогодние праздники у Нестора Шуфрича начинаются с празднования дня рождения – 29 декабря. А самым ценным для него является подарок от старшего брата – конек, которого он вырезал из дерева.

Запомнился и подарок мамы – мишка. Невероятную эмоциональную ценность для меня имеют и презенты от бабушек, одна из которых венгерка, вторая – украинка. Эти воспоминания останутся со мной на всю жизнь,

– добавляет Нестор Шуфрич.



Нет новогодних традиций в семье Арьевых

В семье Владимира Арьева тоже не придерживаются советских традиций.

Мы встречаем Новый год и буквально через часик идем спать. На праздники буду дома. Рождественских каникул как таковых нет. У нас нет каких-то традиций, которых мы неукоснительно придерживаемся из года в год. Рождество празднуем в семейном кругу, традиционно сами готовим 12 блюд,

– отметил народный избранник.

Не имеет привычки ездить отдыхать на новогодние праздники и народный депутат от фракции "БПП" Рефат Чубаров.

Праздники проведу дома. У нас не принято дарить подарки на Новый год. Возможно, удастся поехать на несколько дней в нашу диаспору в Румынию или Турцию,

– сказал народный депутат.

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В семье члена депутатской группы "Воля народа" Евгения Рыбчинского зимние праздники стартуют 25 декабря – на католическое Рождество.

Я римо-католик, поэтому Рождество празднуем 25 декабря со всем цивилизованным миром и 12 православными церквями. Считаю, в конце концов украинский народ, лет через 10 тоже будет праздновать со всем цивилизованным миром, а не с северной соседкой-агрессором. Сейчас мы решаем, где праздновать Рождество, имею приглашение в Ватикан. Если будет возможность, полечу в Италию. А подарки люблю дарить, а не получать. Обычно, дарю приятные мелочи. Это может быть вышиванка, платок, кушак ручной работы и тому подобное. Люблю дарить аутентичные подарки. На Николайчика дети получают вязаные носки с конфетами,

– рассказал Евгений Рыбчинский.

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