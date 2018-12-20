Новий рік для депутата: з ким зустрічатимуть та куди поїдуть на свята народні обранці

Засніжений Куршевель, рідні Карпати, розкішні Мальдіви чи вдома з родиною – де і як народні депутати святкуватимуть новорічні свята, у кулуарах Ради дізнавався 24 канал.

Про святкування депутатів найкраще розповідають їх соціальні мережі. Відслідковуючи які, можна дізнатись не лише де й з ким вони провели свята, а й приблизну вартість відпочинку. Щоправда, напередодні свят нам все ж вдалось дізнатись де планують провести канікули народні обранці від різних фракцій.

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Нардеп від "БПП" Сергій Лещенко планує всі свята провести вдома з родиною.

Дружина дуже втомилась від міжнародних виступів та гастролей. Наразі в неї завершуються двотижневі гастролі в Америці. Цього року вона об'їздила мало не всю земну кулю, тому хочеться побути вдома. А на святковому столі у нас буде традиційний салат олів'є. З подарунками вже визначився, але що саме даруватиму – не скажу. Це сюрприз,

– розповів народний обранець.

Вдома з родиною проведе свята й лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

На свята намагаюсь якомога більше часу приділяти рідним. Вважаю, що цей рік буде останнім, коли країна живе з війною. Наступаючий рік для України стане переламним: ми змінимо абсолютно хибну економічну, соціальну й тарифну політику, яка проводиться в країні. І вже наступний рік зможемо завершити з кардинально іншими результатами, настроєм людей та статусом нашої країни у світі. Я в це вірю,

– вважає Юлія Тимошенко.

Найцінніший подарунок Юлії Тимошенко зробили дочка та зять

Дуже хорошим подарунком Юлія Тимошенко вважає щасливе одруження доньки, яке відбулось минулого року.

Наразі в них народилась прекрасна донечка – Єва. Це найкращий подарунок у моєму житті, який лише можна уявити. Вважаю, що найкращим подарунком для багатьох людей у новому році буде успішна й красива країна, де пануватиме справедливість,

– додає вона.

На дачу з родиною планує поїхати й народний депутат від фракції "Самопоміч" Єгор Соболєв.

Новий рік зустрічатимемо у селі Горбовичі, Києво-Святошинського району. Минулого року святкування проходили в чатуванні, чергуванні й хвилюванні – чи не нападуть на наметове містечко під парламентом та не розженуть його. Цьогоріч під Радою люди не стоять, тому святкуватиметься значно спокійніше. Сподіваюсь погратись з сином у приставку, якщо не буде занадто багато снігу – у футбол. А з молодшою донькою зіграти кілька партій в шахи, зі старшою та середньою поговорити про літературу. Звісно, планую побути з моєю прекрасною дружиною Марічкою. Такий відпочинок для мене найкращий,

– розповідає Єгор Соболєв.



В родині Єгора Соболєва вже замовили святкові подарунки

Визначилась велика сім'я Єгора Соболєва та Марічки Падалко з подарунками. Приміром, дружина депутата натякає Діду Морозу, що телефон буде бажаним презентом. Діти, окрім молодшої, знають, що подарунки купують батьки, тому їх побажання доволі скромні.

А от мені одного разу подарували дуже неочікуваний презент. У 18 років, коли я починав працювати журналістом, дівчина з якою я зустрічався, на день народження подарувала мені кефір і газету "Футбол". Тоді це були дві речі, які я не міг собі дозволити, оскільки в нас було сутужно з грошима. В 1990-ті багато хто дуже бідно жив, а всі наші гроші інвестувались в кар'єру. Маруся завжди робить класні подарунки. Приміром, коли рік тому мене звільнили з посади голови парламентського комітету з протидії корупції (насправді я створив для них чимало проблем), вона прийшла під Раду з букетом тюльпанів,

– ділиться спогадами народний обранець.

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Вдома з родиною планує зустрічати новий рік й позафракційний депутат Сергій Тарута.

Традиційно ці свята ми проводили в Маріуполі з мамою. На жаль, вона померла цього року. Найцінніші презенти, зазвичай, дарують в дитинстві. Пам'ятаю, як ми ставили під ялинку валянки, куди дорослі клали дві апельсинки й горішки. Це було неймовірно. Ми вірили – ці дарунки приніс Дід Мороз і наступного дня знову виставляли валянки, але в них вже клали вугілля. Презенти для рідних ще не готував, хоч зазвичай дарую косметику,

– розповів нардеп.



В родині Романа Семенухи намагаються створити свято дітям

Планує побільше часу провести з родиною й нардеп від фракції "Самопоміч" Роман Семенуха.

Традиція на новорічні свята у нас одна – провести час у колі рідних, вдома у Харкові. В гості прийдуть батьки. Загалом час проведений з родиною викликає значно сильніші емоції за будь-які матеріальні дарунки. В ці дні дуже важливо створити свято дітям: моніторю всі заходи для різних вікових категорій щоб потім разом кудись піти. Сподіваюсь, вдасться пограти з сином у баскетбол. Також планую прочитати кілька книг,

– вважає народний обранець.

У Києві в колі друзів планує святкувати Новий рік і народний депутат від фракції "Батьківщина" Сергій Власенко. Подарунки для рідних та близьких він вже підготував, проте розповідати про них не захотів, оскільки вважає ці моменти особистими.

На Закарпатті зустрічатиме Новий рік нардеп від "Опозиційного блоку" Нестор Шуфрич.

Традиційно на новорічні свята ми з родиною їздимо на Закарпаття. Так плануємо зробити й цьогоріч. Не знаю чи вдасться старшим дітям долучитись до нас, але менші точно будуть. Наступаючий рік є доленосним для нашої країни, тому бажатиму всім здоров'я, щастя, надії й щоб здійснювались всі бажання. Виняток складають лише політики, оскільки їхні бажання часто не співпадають з тим, чого насправді хочуть люди,

– зауважив народний депутат.

Новорічні свята в Нестора Шуфрича починаються зі святкування дня народження – 29 грудня. А найціннішим для нього є подарунок від старшого брата – коник, якого він вирізав з дерева.

Запам'ятався й подарунок мами – ведмедик. Неймовірну емоційну цінність для мене мають й презенти від бабусь, одна з яких угорка, друга – українка. Ці спогади залишаться зі мною на все життя,

– додає Нестор Шуфрич.



Немає новорічних традицій в родині Ар`євих

У родині Володимира Ар`єва теж не дотримуються радянських традицій.

Ми зустрічаємо новий рік і буквально за годинку йдемо спати. На свята буду вдома. Різдвяних канікул як таких немає. У нас немає якихось традицій, яких ми неухильно дотримуємось із року в рік. Різдво святкуємо в сімейному колі, традиційно самі готуємо 12 страв,

– зауважив народний обранець.

Не має звички їздити відпочивати на новорічні свята й народний депутат від фракції "БПП" Рефат Чубаров.

Свята проведу дома. У нас не заведено дарувати подарунки на Новий рік. Можливо, вдасться поїхати на кілька днів до нашої діаспори в Румунію чи Туреччину,

– сказав народний депутат.

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У родині члена депутатської групи "Воля народу" Євгена Рибчинського зимові свята стартують 25 грудня – на католицьке Різдво.

Я римо-католик, тому Різдво святкуємо 25 грудня з усім цивілізованим світом та 12 православними церквами. Вважаю, зрештою український народ, років через 10 теж святкуватиме з усім цивілізованим світом, а не з північною сусідкою-агресоркою. Наразі ми вирішуємо, де святкувати Різдво, маю запрошення до Ватикану. Якщо буде можливість, полечу в Італію. А подарунки люблю дарувати, а не отримувати. Зазвичай, дарую приємні дрібниці. Це може бути вишиванка, хустинка, кушак ручної роботи тощо. Люблю дарувати автентичні подарунки. На Миколайчика діти отримують в'язані шкарпетки з цукерками,

– розповів Євген Рибчинський.

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