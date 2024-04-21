Голосування вже назвали історичним. За понад 60 мільярдів доларів для України проголосували 311 конгресменів – більше, ніж очікували. У залі цитували Шевченка та махали синьо-жовтими прапорами, Майк Джонсон навіть зробив зауваження.

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Що про це говорять у світі

Більшість топполітиків назвала рішення довгоочікуваним і висловила сподівання, що Сенат не забариться з розглядом документа (воно має відбутися у вівторок 23 квітня). А ще всі впевнені: Путін програв, цивілізований світ на боці України.

Єнс Столтенберг привітав рішення Палати представників.

Україна використовує зброю, надану членами НАТО, щоб знищити військовий потенціал Росії. Це робить усіх нас безпечнішими в Європі та Північній Америці,

– наголосив він.

"Це чіткий сигнал Кремлю: ті, хто вірить у свободу і статут ООН, продовжуватимуть підтримувати Україну та її народ", – написав Шарль Мішель.

Жозеп Боррель назвав цю підтримку трансатлантичною і необхідною для того, щоб протистояти російській агресії.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон згадав господаря Кремля. "Якщо Путін сумнівався в рішучості Заходу підтримувати Україну, це демонструє йому, що наша спільна воля непохитна. З цією підтримкою Україна може перемогти – і переможе", – запевнив він.

Україна заслуговує на будь-яку підтримку, яку вона може отримати проти Росії. Тепер ми просимо Сенат США проголосувати якнайшвидше, оскільки на кону життя людей. Трансатлантичні союзники єдині в підтримці свободи і демократії,

– висловилася Урсула фон дер Ляєн.

Яскравими були реакції і сусідів України:

"Краще пізно, ніж занадто пізно. І я сподіваюся, що для України ще не запізно" (Дональд Туск);

"Історичні рішення змінюють історію. Добре, що ти повернулася, Америко" (очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс);

"Ця важлива підтримка зміцнить Україну проти агресії та посилить регіональну безпеку" (Мая Санду);

"Тільки разом ми можемо зупинити агресію Росії проти України, свободи і демократії. Але і Європа повинна робити більше" (міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський).

А як реагують в Україні

Дмитро Кулеба подякував конгресменам за рішення та підкреслив: вони зробили правильний вибір, адже Америка підтвердила своє глобальне лідерство.

Поганий день для Путіна. Поганий день для будь-кого, хто наважився повірити, що Америка може похитнутися, коли йдеться про захист того, що і кого вона відстоює,

– написав він.

Володимир Зеленський і Денис Шмигаль також удячні за рішення. А от у Росії вже пригрозили наслідками, причому доволі фантастичними – аж до громадянської війни у США.