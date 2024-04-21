Про це повідомила речниця Нацполіції у Вінницькій області Заріна Маєвська. Під час нападу на правоохоронців чоловік не постраждав.

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У машині патрульних перебував цивільний чоловік

Речниця зазначила, що тієї ночі правоохоронці виїжджали на виклик про домашнє насильство. Спочатку на порушника склали протокол. Він вступив у сутичку з родичами і на вмовляння заспокоїтись не реагував.

Проте цього вистачило лише на двадцять хвилин. До чоловіка довелось приїхати знову і цього разу забрати його у відділок, аби взяти свідчення і скласти новий протокол.

Автівку підозрюваних патрульні зупинили дорогою до відділку. Після цього було смертельно поранено Максима Зарецького, після нападу до лікарні потрапив і його напарник.

Зверніть увагу! Ввечері 20 квітня поліція повідомила, що знайшла машину, на якій втекли підозрювані. В автівці – сліди крові. Також там виявили боєприпаси. Наразі поліція проводить розшукові заходи, був оголошений план перехоплення.

Що відомо про вбивство патрульного