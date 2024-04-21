Про це повідомила речниця Нацполіції у Вінницькій області Заріна Маєвська. Під час нападу на правоохоронців чоловік не постраждав.
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У машині патрульних перебував цивільний чоловік
Речниця зазначила, що тієї ночі правоохоронці виїжджали на виклик про домашнє насильство. Спочатку на порушника склали протокол. Він вступив у сутичку з родичами і на вмовляння заспокоїтись не реагував.
Проте цього вистачило лише на двадцять хвилин. До чоловіка довелось приїхати знову і цього разу забрати його у відділок, аби взяти свідчення і скласти новий протокол.
Автівку підозрюваних патрульні зупинили дорогою до відділку. Після цього було смертельно поранено Максима Зарецького, після нападу до лікарні потрапив і його напарник.
Що відомо про вбивство патрульного
- У ніч проти 20 квітня у Гайсинському районі Вінниччини двоє патрульних зупинили автівку, у якій були двоє чоловіків.
- На прохання відкрити ящики, які були у машині, нападники відкрили вогонь. 20-річний Максим Зарецький загинув на місці. Хлопець був єдиним сином у сім'ї та навчався у Національній академії внутрішніх справ.
- Напарник Зарецького – капітан Максим Шарапанський зараз перебуває у лікарні. Його життю загрози немає.
- Поліція швидко з'ясувала особи підозрюваних. За інформацією ЗМІ, це батько та син, які є військовослужбовцями. Батько, ймовірно, був за кермом, а стріляв саме син.
- У ЗСУ висловили співчуття рідним загиблого та пообіцяли сприяти розслідуванню. Раніше 28 бригада спростувала, що підозрювані служать у них і попросили не поширювати неправдиву інформацію.
- Голова МВС Ігор Клименко наголосив, що немає значення, у чому були одягнуті нападники і хто вони, адже цьому злочину виправдань не може бути.