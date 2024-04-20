Також на місці було знайдено боєприпаси. Про це сказав керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури Олексій Рихлюк в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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План перехоплення

На території Вінницької та суміжних областей зараз проводиться ряд слідчих розшукових дій з метою встановлення місця перебування нападників.

Я можу зазначити, що дані особи є військовослужбовцями Збройних Сил України. Хочу звернутись до населення: якщо будь-які особи мають важливу інформацію, прошу зателефонувати за номером 102,

– сказав Олексій Рихлюк.

В мережі публікують фото автомобіля, який належав нападникам / Фото: місцеві ЗМІ

Раніше очільник МВС Ігор Клименко зазначив, що зловмисники повинні відповісти за всією суворістю закону. Він наголосив, що неважливо, в якому одязі були ці чоловіки, хто вони та в якому вони стані перебували. За словами Клименка, виправдань цьому злочину бути не може.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття представникам Нацполіції та рідним і близьким загиблого правоохоронця. Світла пам'ять.