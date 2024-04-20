Также на месте были обнаружены боеприпасы. Об этом сказал руководитель Винницкой специализированной прокуратуры Алексей Рыхлюк в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал.

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План-перехват

На территории Винницкой и смежных областей сейчас проводится ряд следственных розыскных действий с целью установления места нахождения нападающих.

Я могу отметить, что данные лица являются военнослужащими Вооруженных Сил Украины. Хочу обратиться к населению: если кого-то есть важная информация, прошу звонить по номеру 102,

– сказал Алексей Рыхлюк.

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Ранее глава МВД Игорь Клименко отметил, что злоумышленники должны ответить по всей строгости закона. Он подчеркнул, что неважно, в какой одежде были эти мужчины, кто они и в каком состоянии находились. По словам Клименко, оправданий этому преступлению быть не может.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования представителям Нацполиции, родным и близким погибшего полицейского. Светлая память.

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