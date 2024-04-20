Пострадавшего госпитализировали в Бершадскую районную больницу. По словам медиков, мужчина находится в сознании.

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Какие травмы получил полицейский

У него состояние средней тяжести. Ближе к легкому. Травмы незначительные. Огнестрельных ранений нет. Мы его обследовали. Немало ссадин. Он в сознании,

– сообщила главный врач медучреждения Лидия Брикуля.

Журналисты со ссылкой на собственные источники сообщают, что речь идет о капитане полиции Максиме Шарапановском.

Его напарник, 20-летний Максим Зарецкий, был рядовым полиции – инспектором сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №1 (Бершадь) Гайсинского райуправления. От полученных ран он погиб на месте.

Обратите внимание! На видео нападающие представились военнослужащими 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, однако эта информация не соответствует действительности. В пресс-службе бригады подчеркнули, что эти мужчины уже более года не имеют никакого отношения к 28 ОМБр.

В Офисе генпрокурора сообщили, что проверяют причастность военнослужащих к нападению и расстрелу полицейских. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.

Нападение на полицейских в Гайсинском районе: что известно