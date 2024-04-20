Пострадавшего госпитализировали в Бершадскую районную больницу. По словам медиков, мужчина находится в сознании.
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Какие травмы получил полицейский
У него состояние средней тяжести. Ближе к легкому. Травмы незначительные. Огнестрельных ранений нет. Мы его обследовали. Немало ссадин. Он в сознании,
– сообщила главный врач медучреждения Лидия Брикуля.
Журналисты со ссылкой на собственные источники сообщают, что речь идет о капитане полиции Максиме Шарапановском.
Его напарник, 20-летний Максим Зарецкий, был рядовым полиции – инспектором сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №1 (Бершадь) Гайсинского райуправления. От полученных ран он погиб на месте.
В Офисе генпрокурора сообщили, что проверяют причастность военнослужащих к нападению и расстрелу полицейских. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.
Нападение на полицейских в Гайсинском районе: что известно
- 20 апреля около 01:40 вблизи села Яланец Бершадской ОТГ Гайсинского района Винницкой области правоохранители остановили авто Suzuki grand vitara темного цвета для проверки документов. Внутри было двое мужчин в военной форме.
- Водитель и его пассажир отдали документы на проверку, а потом пассажир вышел из машины и открыл багажник. Уже через несколько минут мужчины открыли огонь по полицейским. От полученных ранений погиб рядовой полиции Максим Зарецкий, а его напарник получил ранения.
- На территории Винницкой и Одесской областей введено полицейскую операцию для того, чтобы задержать подозреваемых в нападении. Правоохранители написали, что благодаря усилиям оперативных служб удалось установить лиц, вероятно причастных к совершению преступления.
- Как пишут в сети, нападающими могут быть отец и сын – Валерий и Виталий Василаке. Отмечается, что отец был за рулем, а открыл огонь именно его сын.