Постраждалого госпіталізували до Бершадської районної лікарні. За словами медиків, чоловік перебуває у свідомості.
Читайте також Розстріл поліцейських на Вінниччині: як цю ситуацію використовують окупанти
Які травми отримав поліцейський
У нього стан середньої важкості. Ближче до легкого. Травми незначні. Вогнепальних поранень немає. Ми його обстежили. Чимало саден. Він при свідомості,
– повідомила головна лікарка медзакладу Лідія Брикуля.
Журналісти з посиланням на власні джерела повідомляють, що йдеться про капітана поліції Максима Шарапанівського.
Його напарник, 20-річний Максим Зарецький, був рядовим поліції – інспектором сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №1 (Бершадь) Гайсинського райуправління. Від отриманих поранень він загинув на місці.
В Офісі генпрокурора повідомили, що перевіряють причетність військовослужбовців до нападу й розстрілу поліцейських. Наразі встановлюються всі обставини злочину.
Напад на поліцейських у Гайсинському районі: що відомо
- 20 квітня близько 01:40 поблизу села Яланець Бершадської ОТГ Гайсинського району Вінницької області правоохоронці зупинили авто Suzuki grand vitara темного кольору для перевірки документів. Всередині було двоє чоловіків у військовій формі.
- Водій та його пасажир віддали документи на перевірку, а потім пасажир вийшов з машини та відкрив багажник. Вже за кілька хвилин чоловіки відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув рядовий поліції Максим Зарецький, а його напарник зазнав поранення.
- На території Вінницької та Одеської областей введено поліцейську операцію для того, аби затримати підозрюваних у нападі. Правоохоронці написали, що завдяки зусиллям оперативних служб вдалося встановити осіб, ймовірно причетних до скоєння злочину.
- Як пишуть у мережі, нападниками можуть бути батько та син – Валерій та Віталій Васілаке. Зазначається, що батько був за кермом, а відкрив вогонь саме його син.