Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции в Винницкой области Зарина Маевская. Во время нападения на правоохранителей мужчина не пострадал.

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В машине патрульных находился гражданский мужчина

Пресс-секретарь отметила, что той ночью правоохранители выезжали на вызов о домашнем насилии. Сначала на нарушителя составили протокол. Он вступил в схватку с родственниками и на уговоры успокоиться не реагировал.

Однако этого хватило лишь на двадцать минут. К мужчине пришлось приехать снова и на этот раз забрать его в участок, чтобы взять показания и составить новый протокол.

Машину подозреваемых патрульные остановили по дороге в участок. После этого был смертельно ранен Максим Зарецкий, после нападения в больницу попал и его напарник.

Обратите внимание! Вечером 20 апреля полиция сообщила, что нашла машину, на которой скрылись подозреваемые. В машине – следы крови. Также там обнаружили боеприпасы. Сейчас полиция проводит розыскные мероприятия, был объявлен план перехвата.

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