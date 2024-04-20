Напомним, в ночь на 20 апреля, в Винницкой области, работники полиции остановили для проверки автомобиль темного цвета. В авто были двое мужчин, которые открыли огонь по правоохранителям.
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Что говорят в прокуратуре
Винницкая специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа,
– заявили в Офисе Генерального прокурора.
Там отметили, что по предварительным данным, 20 апреля около 01:40 вблизи села Яланец Бершадской ОТГ Гайсинского района Винницкой области работники сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №1 Гайсинского райуправления остановили легковой автомобиль.
Когда продолжалась проверка пассажиры авто применили огнестрельное оружие. К сожалению, один работник полиции погиб, а его напарник получил ранения.
В прокуратуре отметили, что в настоящее время проведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства, а также осуществляются неотложные следственные действия.
Сейчас проверяется причастность к совершению преступления двух военнослужащих,
– сообщили в Офисе Генерального прокурора.
В Винницкой области расстреляли полицейских: основное
- В Винницкой области 2 мужчин открыли огонь по полицейским, когда те проверяли машину. На опубликованных в сети кадрах видно, как один из злоумышленников начинает бить работника полиции, а после – слышны выстрелы.
- Инцидент произошел ночью 20 апреля в Гайсинском районе. Заметим, что автомобиль остановили во время комендантского часа.
- Сейчас злоумышленников разыскивают.
- Кроме этого, в сети распространяют информацию, что мужчины, которые убили полицейского в Винницкой области, якобы военные 28 бригады. В 28 ОМБр эту информацию опровергли.