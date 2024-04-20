Нагадаємо, у ніч на 20 квітня, у Вінницькій області, працівники поліції зупинили для перевірки автомобіль темного кольору. В авто були двоє чоловіків, які відкрили вогонь по правоохоронцях.

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Що кажуть в прокуратурі

Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом посягання на життя працівника правоохоронного органу,

– заявили в Офісі Генерального прокурора.

Там зазначили, що за попередніми даними, 20 квітня близько 01:40 поблизу села Яланець Бершадської ОТГ Гайсинського району Вінницької області працівники сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №1 Гайсинського райуправління зупинили легковий автомобіль.

Коли тривала перевірка пасажири авто застосували вогнепальну зброю. На жаль, один працівник поліції загинув, а його напарник отримав поранення.

В прокуратурі зазначили, що на даний час проведено огляд місця події, вилучені речові докази, а також здійснюються невідкладні слідчі дії.

Наразі перевіряється причетність до вчинення злочину двох військовослужбовців,

– повідомили в Офісі Генерального прокурора.