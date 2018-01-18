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Журналісти дізнались, скільки коштувала таємна відпустка Порошенка

23:33, 18 січня 983 Читать новость на русском
Таємна відпустка президента
Таємна відпустка президента / 24 Канал

Неафішований відпочинок на Мальдівських островах президента України Петра Порошенка з 1 по 8 січня коштував не менше 500 тисяч доларів, що становить більше 14 мільйонів гривень.

Вартість перельоту, проживання та додаткових витрат дізналися та підрахували журналісти програми "Схеми" (спільний проект Радіо Свобода та каналу "UA:Перший").

Як вдалося встановити, президент Петро Порошенко та його супутники злітали в Мале (Мальдіви) на Falcon 7X – одному з найдорожчих повітряних суден, що має технічні можливості летіти з Києва на Мальдівські острови 8 годин без дозаправок. Falcon з бортовим номером ТС-KMR, яким летів глава держави, здає в оренду турецька авіакомпанія Setair.

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У ній "Схемам" повідомили, що переліт цим літаком із Києва до столиці Мальдів Мале та звідти до України з урахуванням перебування на курортних островах протягом 7 днів коштуватиме 154 тисячі євро або ж 119 тисяч євро, якщо літак просто доправить пасажирів до місця призначення та згодом забере.

За допомогою відкритих даних веб-ресурсів "Схеми" зафіксували, що літак очікував на пасажирів у аеропорту міста Мале. Тож найімовірніше, що оренда борту, яким літав президент, з простоєм обійшлася у приблизно 154 тисячі євро. Така опція могла бути необхідною на випадок, якщо пасажирам терміново знадобилося б повернутися в Україну.

Із достовірних джерел "Схемам" стало відомо, що Петро Порошенко відпочивав на Мальдівських островах у п’ятизірковому курортному готелі Chevan Blanc Randheli, що складається лише з розкішних приватних вілл посеред Індійського океану.

Президент із супутниками (всього 8 дорослих та 2 дітей) оселились на найдорожчій віллі курорту – на окремому острові під назвою Owner’s Villa (Private Island).

Український президент відпочивав тут з гостями протягом семи днів та шести ночей. "Схеми" встановили, що вартувала оренда не менше 46 тисяч доларів на добу. Таким чином, за 6 діб мало бути сплачено лише за проживання 276 тисяч доларів.

Також під час відпочинку Порошенка були і додаткові витрати. Редакції вдалося достеменно встановити, що дайвінг, водний спорт, човни на курорті Cheval Blanc протягом семи днів обійшлися у 18 705 доларів.

На сніданки сумарно витратили 10 791 долар. На обіди було витрачено 4 682 долари, а вечері на території курорту на віллі обійшлись у 3 165 доларів. Загалом усі додаткові послуги становили 37 550 доларів. Розрахунок за ці додаткові витрати був готівкою.

Таким чином, всього на тижневу відпустку президента України Петра Порошенко на Мальдівських островах було витрачено не менше 500 тисяч доларів, що більше 14 мільйонів гривень.

У відповіді на запит програми про виїзд Порошенка за кордон в Адміністрації президента зазначили, що це був "короткий" відпочинок: "Цю поїздку він оплатив сам з власного рахунку задекларованих коштів, що буде відображено в його електронній декларації".

В офісі Порошенка також підкресили, що всі дані щодо президентської діяльності розміщуються на офіційному сайті, водночас рішення про те, що інформація про ці поїздки (на Мальдіви, а також до державної резиденції Гута на Івано-Франківщині у грудні минулого року – ред.) буде оприлюднена постфактум, було ухвалено заздалегідь, виходячи з міркувань безпеки".

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко гроші Розслідування журналісти
Джерело: 24 Канал
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