Що спільного у бізнесі Порошенка та Януковича і до чого тут Ахметов

Усе секретне стає явним. Президент Порошенко для отримання частки в бізнесі Ахметова використав тих же інвестиційних банкірів, що і Янукович.

Телекомпанія Аль Джазіра оприлюднила документ, який так ретельно ховав генпрокурор Луценко – рішення суду про конфіскацію півтора мільярда доларів президента Януковича.

Головна інтрига цього рішення – не стільки повна нікчемність, оскільки жодним чином не доводиться вплив фіктивного директора однієї з фірм Курченка на функціонування злочинної організації Януковича.

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Набагато важливіше – це роль інвестиційної компанії ICU, яка була брокером при скупці Януковичем українських облігацій на півторамільярдну суму. Ці фінансисти погодилися виконати відведену роль – та фактично легалізували через цінні папери на півтора мільярда доларів.



Півтора мільярда доларів у цінних паперах були спочатку арештовані в рамках розслідування справи проти колишнього першого віце-прем'єра Сергія Арбузова. Йому особисто інкримінували розтрату державних грошей при створенні Банківського телебачення – невеликого кишенькового телеканалу – але вийшли на астрономічні суми, заховані за кіпрськими компаніями, що володіли єврооблігаціями.



Зрозуміло, що своїх грошей в Арбузова не було – він управляв активами родини Януковича ще з того моменту, як очолював "Укрбізнесбанк", пов'язаний з сім'єю екс-президента.

А мотивом Януковича було відмивання грошей через цінні папери, після продажу яких виникла б легенда про походження захмарних коштів.

І роль посередника виконали інвестбанкіри. Дуже формально провівши роботу з перевірки джерел походження цих коштів, компанія ICU виступила фактичним спільником. Адже вони не виявили достатньої пильності в обслуговуванні клієнтів з грошима невідомого походження.

Оскільки при конфіскації півтора мільярда Януковича роль компанії ICU була встановлена, але ніким не досліджена – ні слідчими, ні судом при винесенні рішення проти фіктивного директора Кашкіна – це означає, що в неї є неформальний імунітет.

Отже, а чому щодо компанії ICU існує заборона на здійснення будь-яких різких рухів? Розгадка проста - тому що компанія ICU є інструментом президента Порошенка з легалізації вже його грошей сумнівного походження.



Перший важливий факт: засновником компанії ICU є Валерія Гонтарєва, яка перебувала в довірливих стосунках з Петром Порошенком, через що була поставлено керувати Нацбанком одразу після інавгурації.



У них був досвід спільної роботи, адже Порошенко був клієнтом інвестбанкіра Гонтаревої. Вона виступила фінансовим радником при реструктуризації боргів на 100 мільйонів гривень "Продовольчої компанії Поділля" з Крижополя, яка входить у групу Порошенка "Укрпромінвест" і де працював син Порошенко до обрання в нинішній парламент. Крім того, Гонтаревої була фінансовим радником у Порошенка при придбанні за 50 мільйонів доларів німецької фірми Interstarch Group, яка володіє у Німеччині заводом з виробництва модифікованого крохмалю.



Коли Гонтарєва перейшла в Нацбанк, управління компанією взяв у руки її партнер Макар Пасенюк. Саме ця людина, прізвище якого маловідоме широкому загалу, є тіньовим розпорядником коштів Порошенка, отриманих у результаті зрощування політики та корупції.



Песенюк



Іншими словами, якщо у президента Путіна роль номінального тримача активів виконує віоленчеліст Сергій Ралдугін, то в Порошенка для цих цілей є Пасенюк і компанія ICU.

Саме за допомогою цього придворного інвестбанкіра президент України отримав свій "інтерес" у бізнесі Ріната Ахметова.

Все вказує на те, що ICU скуповувала євробонди ДТЕК, а також борги ДТЕК перед російськими та іноземними банками в момент максимального падіння котирувань, коли підконтрольні Порошенкові прокурори створювали проблеми Ахметову. Іноді ціна євробондів, куплених ICU для Порошенка, опускалася до 36% від номінальної вартості.

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Після чого, сконцентрувавши за допомогою ICU в своїх руках вдосталь боргових зобов'язань ДТЕК – ця інформація закрита, але подейкують про півмільярда доларів!

Порошенко увійшов у змову з Ахметовим і запустив формулу "Роттердам+".

Завдяки цьому облігації втричі зросли в ціні. І сьогодні котируються за 106% від номіналу.



А тепер цікаво, хто ж зробив можливою появу схему "Роттердам +". Це рішення, спущене з гори, було ухвалено національним регулятором енергетики НКРЕКП. Його керівником є Дмитро Вовк – ще один екс-співробітник ICU.



Дмитро Вовк



До речі, професійні якості Вовка викликали сумніви навіть у інших роботодавців, пов'язаних з Порошенком – після його призначення компанія "Рошен" виступила з заявою, де назвала Вовка колишнім "національним менеджером з розвитку продажів у торгових мережах Росії", який був звільнений – цитую – "в зв'язку з незадовільними результатами своєї роботи".



В останні місяці керівник ICU Макар Пасенюк частково переїхав до Лондона разом з сім'єю, убезпечивши себе від небажаних обшуків НАБУ у справі "Роттердам +". Він поступово почав продавати євробонди Ахметова, які входили до так званого "портфелю Порошенка". Причина – бо добігає час їхнього ставленика Вовка на посаді нацрегулятора енергетики, він має піти в травні.

Крім того, немає гарантій, що після виборів президента Порошенко зможе і далі управляти в тіньовому режимі енергетикою, а значить – йому треба поступово позбуватися цінних паперів.

В один момент його інвестиційні банкіри не можуть викинути на ринок всі накопичення. Їх треба збувати з рук, не привертаючи уваги, а це може зайняти цілий рік.

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На інвестринку циркулює інформація про спробу Пасенюка купити компанію в Британії з управління активами або брокера для отримання ліцензії. В результаті, це дозволить ще більш уміло сховати кінці в воду. Походження грошей, які обрушилися на Петра Порошенка після його обрання президентом, залишається незрозумілим. Але може так статися, що в майбутньому його довіреним інвестиційним банкірам доведеться відповідати за сприяння у відмиванні грошей вже не одного, а двох колишніх президентів України.



А ми просто зобов'язані створити прецеденти покарання, щоб відбити бажання в кожного наступного президента використовувати посади для власного збагачення. Це в більш тривалій перспективі призведе до чесної політики та покращення життя громадян.