Олігархія за часів Порошенка: як масово здирають гроші з українців

Олігархія, яка зміцнилася за часів Порошенка – це не просто крадіжки бюджетних грошей шляхом банальної корупції. Декілька родин контролюють економіку країни та залазять до кишень кожного з нас.

Наприклад, ви зараз дивитеся цей відеоблог по телебаченню або в інтернеті. Значить, ви споживаєте електроенергію. Чи знаєте ви, що половину заплачених в кінці місяця грошей отримає Рінат Ахметов?



Саме за наші гроші він купить собі новий літак, нового футболіста чи нові меблі в лондонську квартиру, яка коштувала 250 мільйонів доларів?



В Україні діє повністю спотворена система, і це дуже добре видно на прикладі енергетики.

Уявімо, що вся вироблена в країні електроенергія – це великий казан, куди складають кіловат–години та забирають гроші. Теплова енергетика – ТЕСи – перебуває майже повністю в приватних руках Ахметова і ледь виробляє 30 % всього ринку, але забирає в два рази більше грошей.

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Тоді як атомна енергетика на сто відсотків державна, виробляє понад половину електроенергії, але отримує менше третини загальних коштів. Тарифи теплових електростанцій Ахметова уже у 4 рази вищі, аніж тариф для АЕС, і такого дикого розриву немає ніде більше у світі, а ще зовсім нещодавно, до 2016 року різниця була всього у 2 рази.



Ахметов і Порошенко



Чому так відбувається? Тому що так вирішив регулятор – НКРЕКП – який керований в тіньовому режимі президентом Порошенком. А чому так вирішив глава держави? Бо близька до Петра Порошенка інвестиційна компанія ICU скупила банківські борги і цінні папери ДТЕК, що зробило його фактичним співвласником енергетичного бізнесу Ахметова.

Через своїх "смотрящих" Порошенко контролює державні теплові електростанції, що входять до компанії "Центренерго".

При чому "чайові" там настільки солодкі, що з року в рік приватизація "Центренерго" просто відкладається.



Інший приклад. Якщо ви автомобіліст і їздите на газі, то дуже ймовірно, що кожна друга гривня, яку ви сплачуєте за заправлені баки, зрештою опиниться у Віктора Медведчука. Пояснюю. Рік тому відбулася зачистка конкурентів руками департаменту "К" СБУ, який покликаний боротися з корупцією, а насправді її продукує, виконуючи вказівки своїх кураторів – Кононенка з Грановським.

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Внаслідок придушення конкуренції в Україні та синхронного перекриття доступу до ресурсу в Росії, протягом 2017 році частка невідомої швейцарської прокладки Proton Energy на ринку автогазу зросла до 40 відсотків ринку. Вони продають автогаз як через свою мережу заправок Глуско, що постають немов гриби після дощу, так і розподіляючи ресурс серед основних мереж АЗС.



Така сама ситуація з дизельним паливом, яке потрапляє в Україну через нафтопродуктопровід з перевалкою до Новоград–Волинського. Ця труба належала російській державній компанії Транснєфть, але за часів Порошенка потрапила до іншого швейцарського трейдера. В обох випадках – і автогазу, і дизелю – проглядається постать Медведчука.



Чи ви думаєте, що вас не стосуються мінеральні добрива, ринок яких монополізував Фірташ?

Коли ви купуєте продукти, вирощені на землі, то в їх собівартості закладено витрати на азотні добрива, які Фірташ продає на внутрішньому ринку дорожче, ніж за кордоном.

Ви запитаєте, а чому так? Тому що проти конкурентів ввели антидемпінгове мито, порушили кримінальні справи за фінансування тероризму, нацькували військову прокуратуру і наклали санкції Мінекономіки.

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Якщо ви любите курятину, то протягом року теж встигли побувати клієнтом наростаючою монополії Юрія Косюка, який в 2017 отримав півтора мільярда гривень дотацій з бюджету. Коштом пільгового оподаткування Косюк володіє яхтами і літаками, яким заздрять шейхи, а також своїм "Межигір'ям".

Всього за січень–вересень Косюк заплатив лише 3,15 мільярда гривень при виторгу 28 мільярдів гривень.

Тобто в нього – найменше податкове навантаження з усіх бізнесів в Україні, а ПДВ йому повертають в більших розмірах, ніж він платить до бюджету.



Юрій Косюк



Не має значення, чи мали ви депозит у Приватбанку перед його націоналізацією, чи ні – всі ми заплатили за схеми Коломойського, який виводив гроші з банку на споріднені фірми. Бо 160 мільярдів гривень, які влили в банк – це наші з вами гроші.

Якщо ви палите цигарки, то є “клієнтом” іншої монополії – компанії Мегаполіс, яка змінила назву на Теддіс–Україна.

Бо ця фірма – єдиний оператор, який постачає табачні вироби від виробників та імпортерів, до десятків тисяч торгових точок. До 2014 року Мегаполіс пов’язували з сином Януковича, а зараз називають прізвища Ложкіна, того ж таки Медведчука та російських чекістів. Кожен – повторюся, кожен! – курець в Україні вливає гроші в їхні кишені.



Олігархічні монополії роблять нас живою масою, на якій ставлять корупційний експеримент. Очоливши державу, президент Порошенко міг почати довгий процес змін, але він знайшов собі іншу роль – просто очолити цю вертикаль поборів.

Я наводив так багато прикладів у цій передачі не для того, щоб посіяти зневіру. Хочу, щоб кожен розумів, як конкретно його стосується корупція. Вона не існує десь в космосі, а щодня краде наші гроші. Є і позитивний висновок – якщо корупція існує, значить, є ще красти, і в України є потенціал.



І це насправді так – за вмілого керівництва ми здатні швидко відновити темпи росту та повернути надію в майбутнє. Але для цього потрібно обирати чесних політиків. І ми разом будемо здатні змінити життя на краще.