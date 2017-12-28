Система Порошенка-Луценка: вирок Крисіну як сигнал всім незгодним

З наближенням виборів силові структури, підконтрольні президенту Порошенку, стають інструментом для зведення політичних рахунків та порятунку соратників Януковича.

В останні дні грудня Шевченківський райсуд Києва виніс вирок у справі про вбивство "тітушками" під час Майдану журналіста В'ячеслава Веремія. Кримінального авторитета Юрія Крисіна визнали винним і засудили до чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном на два роки. Це означає, що він вийде на свободу та не сяде в тюрму, якщо протягом двох років не вчинить інший злочин.

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Журналісти та адвокати обурені таким вироком щодо людини, причетної до одного з найгучніших вбивств за часів Революції Гідності, що сталося неподалік офісу Юрія Іванющенка.

Юрій Іванющенко

Але Крисін отримав хоча б умовний термін, а Іванющенко – взагалі втік. Цей близький соратник Віктора Януковича уже після приходу Порошенка до влади владнав усі свої проблеми – зняв себе з міжнародного розшуку, виїхав до Монако та скасував європейські санкції, що тягнули за собою арешт понад 100 мільйонів доларів.

Він також судився зі мною і програв першу інстанцію, але зміг знайти підхід до суддів у апеляції, які визначили, що Іванющенка не можна називати "смотрящій", оскільки саме слово належить до тюремного жаргону, а соратник Януковича ніколи не сидів, а тому "смотрящім" бути не може.

Саме Іванющенка слідство перевіряє на причетність до організації скоєння злочинів та фінансування так званих "тітушок", до числа яких і належав Крисін.

Історія Крисіна, як і Юри Єнакіївського, – це символи безкарності. Як виявилося, для Крисіна, який до всього іншого причетний до рейдерських захоплень, це не перший вирок.

Раніше він був судимий за статтею "вбивство з необережності", отримав умовний термін, і справа розслідувалася настільки лояльно до нього, що тодішній слідчий став зараз адвокатом Крисіна у провадженні про вбивство Веремія.

Юрій Крисін (праворуч)

Такий вирок Крисіну виглядає знущанням над пам'яттю жертв насильства на Майдані. Одночасно з фактично виправдальним вироком Крисіну розгортаються події, що вказують на повну переорієнтацію силовиків на репресивні функції. Трьом автомайданівцям загрожує від 4 до 7 років тюрми за те, що вони поцілили яйцем в народного депутата Олега Барну.

Взагалі раніше судимий Барна сам по собі є символом застосування сили в політиці. Згадайте лише його неодноразові бійки та напад на прем'єр-міністра Яценюка на парламентській трибуні.

Очевидно, що підозра автомайданівцям має на меті зовсім інше – посіяти страх та створити прецеденти покарання людей, які повстали проти системи Порошенка.

Інцидент стався в липні 2017 року, коли проходила акція на підтримку зняття депутатської недоторканності із ряду народних депутатів. У ході словесної суперечки активісти – ідеться про Сергія Хаджинова, Олега Пушака та Богдана Мельника – трьома хлопками справді розбили на лівому плечі та на голові Олега Барни курячі яйця.

Звичайно, будь-яке злодіяння має бути покараним. Але подивіться, що відбувається. З одного боку, прокуратура перекваліфіковує Крисіну, причетному до вбивства журналіста, справу на статтю "хуліганство", і він отримує умовний термін.

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З іншого – трьом автомайданівцям інкримінують "умисні побої, завдані за попередньою змовою групою осіб у зв’язку із діяльністю Барни як народного депутата". І учасникам Автомайдану загрожує від 4 до 7 років. За звичайне куряче яйце! Це вже за межею добра та зла. Ця справа має всі ознаки політично вмотивованої.

І ще одим момент. Справу по яйцям, кинутим у Барну, з липня розслідувало управління поліції в Печерському районі Києва. Розслідувала і розслідувала, аж раптом її забрали в Головне слідче управління Національної поліції, після чого підозру активістам підписав прокурор Генеральної прокуратури. І того ж самого дня вона була оперативно відправлена поштою, навіть без попереднього виклику для вручення підозри.

Знаєте, які події передували активізації справи Барни та висуненню підозри автомайданівцям? Це все сталося одразу після організації автопробігу до будинку генпрокурора Юрія Луценка.

Учасники акції приїхали до будинку генпрокурора Юрія Луценка

Для влади важливо не просто захистити свого депутата, але послати сигнал всім незгодним – протестувати проти системи Порошенка-Луценка є небезпечним. Але, насправді, Банкова дуже помиляється. Якщо люди не боялися повстати проти Януковича, то нинішніх корупціонерів вони просто зневажають.

Нинішній режим є колосом на глиняних ногах, який розвалиться швидше, ніж думають господарі життя. Тільки регулярно міняючи владу, яка втрачає орієнтири на своєму компасі, можна отримати нарешті чесну політику.