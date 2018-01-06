"Еспресна" махінація: як Яценюк в останній день 2017 року "заробив" 1,5 мільйони доларів

В останній день минулого року, 31 грудня пройшла непоміченою новина про те, як Арсеній Яценюк збагатів на півтора мільйони доларів продавши начебто “свою” частку в телеканалі "Еспресо". І це має всі ознаки легалізації грошей, здобутих сумнівним шляхом.

Повідомлення про "геніальну" бізнес-оборудку колишнього прем’єра наче навмисно приховали до найбільш зручного моменту та оприлюднили, коли Україна вже відпочивала. Зробили це в круговерті новорічних свят, щоб на це ніхто не звернув увагу.

До цього власником каналу була родина іншого депутата від Народного фронту Миколи Княжицького – того самого, що є кумом колишнього соратника Януковича Володимира Сівковича, який втік до Росії, переховуючись від правосуддя в справі силового розгону Майдану.

За часів нової влади канал "Еспресо" користувався привілеями провладного – так, їм всього за один місяць поміняли ліцензію з розважального каналу на інформаційний. Тоді як інші канали чекають цього роками.

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Вперше про якусь міфічну частку Яценюка в каналі "Еспресо" заговорили зовсім нещодавно, коли в Державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців з’явився запис, що Яценюк значиться у складі засновників-кінцевих бенефіціарів компанії "Астра Фінанс", що виступає власником цього телеканалу.

Свою частку розміром в 30 відсотків акцій телеканалу Яценюк придбав у червні минулого року за 3,8 мільйона гривень. Тобто 145 тисяч доларів за курсом НБУ. Відверто кажучи, це є сміхотворною ціною для пайової присутності навіть в такому невеликому телеканалі.

Появу Яценюка в складі засновників у середині 2017 року пояснили тим, що начебто ще з 2013 року в нього був якийсь ніколи не анонсований опціон – тобто право вимоги частки акцій – в телеканалі.

Про цей опціон нічого не було в деклараціях Яценюка ні за 2013, ні за 2014, ні за 2015 роки. Він з’явився вперше в декларації за 2016 рік в розділі "фінансові зобов'язання" – хоча аналогічні розділи були в деклараціях за попередні роки.

І от в останній день 2017 року "Еспресо" повідомило, що Яценюк разом з дружиною міністра внутрішніх справ Інною Аваковою продали родичам бізнесмена Костянтина Жевага свої частки в телеканалі, здобуті внаслідок цього чарівного "опціону".

При чому Яценюк отримав за ті самі 30 відсотків абсолютно іншу суму – 1,5 мільйони доларів. Вона в десять разів більша за кошти, які Яценюк начебто витратив для придбання цієї частки півроку тому. Тобто доходність за наслідком незрозумілих дій Яценюка склала 1000 відсотків за півроку!

З аналогічною "прибутковістю" продала свої 40 процентів каналу "Еспресо" і дружина Авакова. Зараз, після всіх оборудок, власником каналу "Еспресо" стала родина Костянтина Жевага, який є депутатом Верховної Ради, і незаконно суміщає цей мандат з посадою виконавчого директора своєї швейцарської компанії "Феррекспо".

Княжицький через свою дружину залишився опосередкованим власником 22,5% телеканалу "Еспресо". Як відомо, телеканал "Еспресо" був створений восени 2013 року, через півроку після того, як Княжицький зруйнував інший телеканал – "ТіВіАй", що був опозиційний до влади Януковича і де виходили програми журналістських розслідувань про корупцію.

Княжицький, на замовлення оточення Януковича, привів на "ТіВіАй" цапа-відбувайла – підставну особу на прізвище Олександр Альтман, яку представив новим власником.

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Але дуже швидко вся афера викрилася, британський суд навіть присудив Альтмана до 18 місяців у в’язниці за невиконання приписів судді, а самопроголошений власник визнав, що його ошукали.

Тоді, в найскладніші для української демократії часи, через зрежисовану Княжицьким рейдерську атаку канал залишили всі журналісти, що дуже вписувалося в план дій Банкової, яка реалізовувала зачистку медіа-простору.

Певний час потому каналом "ТіВіАй" управляло корумповане оточення Яценюка – депутати Мартиненко та його партнер Жванія, а згодом він повністю загнувся.

Хоча саме завдяки цьому телеканалу Княжицький і став депутатом – його взяли в список опозиційної тоді "Батьківщини" на парламентських виборах 2012 року, щоб начебто захищати "ТіВіАй" від нападок влади.

За іронією долі, саме в ефірі каналу "ТіВіАй" вийшло і перше інтерв’ю Княжицького з Яценюком, де новоспечений мільйонер зізнавався, що, виявляється, гроші для нього є неважливими.

Спосіб, в який Арсеній Яценюк отримав мільйон доларів – ставши власником телеканалу через опціон і дуже швидко продавши свої начебто акції – це все нагадує схеми легалізації Віктора Януковича. Той також шукав зовні законні способи показати в декларації прибуток – і зробив це через виплати аномально великих гонорарів за ненаписані книжки.

Зрештою, після зміни влади за цим епізодом проти Януковича було проведено розслідування та висунуто підозру за хабарі в сумі 26 мільйоні гривень, що по курсу 8 гривень за долар становило понад 3 мільйони доларів.

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Яценюк дуже поспішав легалізувати свій мільйон протягом 2017 року – очевидно, щоб вже в 2018 його кудись витратити. Подібна безкарність колишніх та нинішніх чиновників не залишає Україні шансів на успішне майбутнє. Без прецедентів покарання вони і далі будуть грабувати, а потім легалізовувати через різноманітні схеми. І це може тривати безкінечно.

Українці заслуговують чесної влади, і прихід таких політиків цілком реальний. Але найняті на роботу державні менеджери повинні усвідомлювати, що їм не вдасться насолоджуватися вкраденими грошима. А це, в свою чергу, змінить життя українців на краще.