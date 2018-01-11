Чому Коломойського можна вважати головним "борцем з корупцією" в Україні

Суд у Лондоні щодо націоналізації "Приватбанку" може стати процесом століття, в ході якого на поверхню спливуть всі неформальні та корупційні домовленості. А поки британська корона наклала суворі обмеження на українських олігархів, що загралися в політику.

Кінець минулого року видався чорною смугою для Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, українських олігархів, яких наша держава підозрює у виведенні 2,5 мільярдів доларів з "Приватбанку" перед його націоналізацією. 19 грудня Високий суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова, а також шести їхніх компаній. Саме рішення суду є засекреченим, але мені вдалося довідатися подробиці.

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Так, Коломойський та Боголюбов зобов'язані надати в суд перелік всіх активів, вартість яких перевищує 25 тисяч фунтів стерлінгів. Це має включати і персональне майно як, наприклад, картини, а Коломойський є колекціонером в жанрі фовізму та пуантилізму та навіть володіє галереєю в Женеві. Крім того, для накладення арешту вони мають надати адреси своєї нерухомості по світу – в Коломойського є квартира в Женеві та будиночок у Франції, на березі Женевського озера в селищі Анті-сюр-Леман, поблизу всесвітнього курорту мінеральних вод "Evian".



Скромна вілла Ігоря Коломойського на березі Женевського озера у Швейцарії



Парк одразу за парканом Коломойського і Женевське озеро

Також суд зобов'язав Коломойського та Боголюбова надати всі свої банківські рахунки по всьому світу і баланс на них. А ще перелік акцій у всіх активах, якими відповідачі володіють, і, що небезпечно для олігархів, з детальним розкриттям структури власності.

В тому числі вони мають надати перелік своїх трастів, а це фактично анонімна форма володіння, якою користуються люди, що намагаються приховати свої гроші.

Лондонський суддя суттєво обмежив Коломойського і Боголюбова в готівці. Він дозволив їм витрачати не більше 20 тисяч фунтів на тиждень для кожного з них. Понад цю суму вони можуть платити кошти тільки адвокатам, що супроводжують позови Коломойського та Боголюбова в чисельних судових тяганинах по всьому світу.

Цей арешт може бути припинений, якщо Коломойський та Боголюбов внесуть до суду заставу в сумі 2,6 мільярда доларів або іншу суму, про яку сторони домовляться в процесі. Олігархам також забороняється видаляти будь-яку інформацію, включаючи листування з WhatsApp і Skype.

Усе це зроблено, щоб забезпечити стягнення на користь України з Коломойського та Боголюбова двох з половиною мільярдів доларів у разі, якщо вони програють.

Це не перший суд, який триває в Британії проти олігархів. Так, в часи уряду Тимошенко вони витіснили з Кременчуцького нафтопереробного заводу російську компанію "Татнефть", яка пішла проти них з позовом до Лондона і домоглася арешту майна олігархів на 200 мільйонів доларів.

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І саме через арешт майна за позовом татар з Лондона до Швейцарії переїхав партнер Коломойського Геннадій Боголюбов. Він, до речі, хоч і є рівноправним партнером Коломойського, але тримається в тіні та близько товаришує з колишнім главою адміністрації Порошенка Борисом Ложкіним, який отримав запрошення від чинного президента на державну службу якраз під час спільного відпочинку з Боголюбовим.

Окрім державного "Приватбанку" та російської "Татнефти", третій позов проти Коломойського та Боголюбова в Лондоні поданий його колишнім бізнес-партнером Вадимом Шульманом, який звинувачує олігархів у невиплаті йому майже 30 мільйонів доларів при спільному інвестуванні в сталеливарну компанію в США.

Іншими словами, сумарна вартість майна Коломойського та Боголюбова під арештом сягатиме майже 3 мільярдів доларів. І це не рахуючи мільярда доларів, який він має виплачувати Віктору Пінчуку за мировою угодою, укладеною також в Лондонському суді.

А тим часом в Україні навіть після втрати контролю над "Приватбанком" колишнє керівництво фінансової установи шахрайським шляхом продовжувало подавати позови від її імені.

А ще в Україні брати Суркіси домоглися рішення українських судів про виплату їм понад мільярда гривень. Історія така: при націоналізації "Приватбанку" їх було визначено пов'язаними особами із банком, а тому їхні гроші на рахунках було вилучено шляхом конвертації в акції при націоналізації. Тобто їхній мільярд було списано.



Ігор та Григорій Суркіси

Але не біда, Суркіси пішли до Окружного адміністративного суду Києва, який через голову суду Павла Вовка управляється з Банкової, та отримали потрібне рішення. І тепер держава має їм заплатити, якщо ще не заплатила, мільярд гривень. Фактично, зобов'язання поділитися грошима з Суркісами поклали на платників податків України.

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Цікаво, що рішення в двох справах Суркісів виносились одним і тим самим складом суду, що може свідчити про втручання в систему автоматизованого розподілу. Слухалися вони аномально швидко і в закритому режимі. Коли ціна питання мільярд гривень, то трапляються і не такі аномалії.

Все це каже про одне – тотальну деградацію влади в Україні. В умовах неспроможності української правлячої верхівки побудувати чесні правила для всіх, функції арбітра взяло на себе британське правосуддя. І так буде тривати доти, поки ми не усунемо продажні еліти. А зміна поколінь та принципів у політиці буде здатна змінити життя на краще усіх громадян.