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Чому Коломойського можна вважати головним "борцем з корупцією" в Україні

Чесна політика 10:00, сьогодні 1915 Читать новость на русском

Суд у Лондоні щодо націоналізації "Приватбанку" може стати процесом століття, в ході якого на поверхню спливуть всі неформальні та корупційні домовленості. А поки британська корона наклала суворі обмеження на українських олігархів, що загралися в політику.

Кінець минулого року видався чорною смугою для Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, українських олігархів, яких наша держава підозрює у виведенні 2,5 мільярдів доларів з "Приватбанку" перед його націоналізацією. 19 грудня Високий суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова, а також шести їхніх компаній. Саме рішення суду є засекреченим, але мені вдалося довідатися подробиці.

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Так, Коломойський та Боголюбов зобов'язані надати в суд перелік всіх активів, вартість яких перевищує 25 тисяч фунтів стерлінгів. Це має включати і персональне майно як, наприклад, картини, а Коломойський є колекціонером в жанрі фовізму та пуантилізму та навіть володіє галереєю в Женеві. Крім того, для накладення арешту вони мають надати адреси своєї нерухомості по світу – в Коломойського є квартира в Женеві та будиночок у Франції, на березі Женевського озера в селищі Анті-сюр-Леман, поблизу всесвітнього курорту мінеральних вод "Evian".

Вілла Коломойського в Швейцарії

Вілла Коломойського в Швейцарії
Скромна вілла Ігоря Коломойського на березі Женевського озера у Швейцарії

Женевське озеро
Парк одразу за парканом Коломойського і Женевське озеро

Також суд зобов'язав Коломойського та Боголюбова надати всі свої банківські рахунки по всьому світу і баланс на них. А ще перелік акцій у всіх активах, якими відповідачі володіють, і, що небезпечно для олігархів, з детальним розкриттям структури власності.

В тому числі вони мають надати перелік своїх трастів, а це фактично анонімна форма володіння, якою користуються люди, що намагаються приховати свої гроші.

Лондонський суддя суттєво обмежив Коломойського і Боголюбова в готівці. Він дозволив їм витрачати не більше 20 тисяч фунтів на тиждень для кожного з них. Понад цю суму вони можуть платити кошти тільки адвокатам, що супроводжують позови Коломойського та Боголюбова в чисельних судових тяганинах по всьому світу.

Цей арешт може бути припинений, якщо Коломойський та Боголюбов внесуть до суду заставу в сумі 2,6 мільярда доларів або іншу суму, про яку сторони домовляться в процесі. Олігархам також забороняється видаляти будь-яку інформацію, включаючи листування з WhatsApp і Skype.

Усе це зроблено, щоб забезпечити стягнення на користь України з Коломойського та Боголюбова двох з половиною мільярдів доларів у разі, якщо вони програють.

Це не перший суд, який триває в Британії проти олігархів. Так, в часи уряду Тимошенко вони витіснили з Кременчуцького нафтопереробного заводу російську компанію "Татнефть", яка пішла проти них з позовом до Лондона і домоглася арешту майна олігархів на 200 мільйонів доларів.

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І саме через арешт майна за позовом татар з Лондона до Швейцарії переїхав партнер Коломойського Геннадій Боголюбов. Він, до речі, хоч і є рівноправним партнером Коломойського, але тримається в тіні та близько товаришує з колишнім главою адміністрації Порошенка Борисом Ложкіним, який отримав запрошення від чинного президента на державну службу якраз під час спільного відпочинку з Боголюбовим.

Окрім державного "Приватбанку" та російської "Татнефти", третій позов проти Коломойського та Боголюбова в Лондоні поданий його колишнім бізнес-партнером Вадимом Шульманом, який звинувачує олігархів у невиплаті йому майже 30 мільйонів доларів при спільному інвестуванні в сталеливарну компанію в США.

Іншими словами, сумарна вартість майна Коломойського та Боголюбова під арештом сягатиме майже 3 мільярдів доларів. І це не рахуючи мільярда доларів, який він має виплачувати Віктору Пінчуку за мировою угодою, укладеною також в Лондонському суді.

А тим часом в Україні навіть після втрати контролю над "Приватбанком" колишнє керівництво фінансової установи шахрайським шляхом продовжувало подавати позови від її імені.

А ще в Україні брати Суркіси домоглися рішення українських судів про виплату їм понад мільярда гривень. Історія така: при націоналізації "Приватбанку" їх було визначено пов'язаними особами із банком, а тому їхні гроші на рахунках було вилучено шляхом конвертації в акції при націоналізації. Тобто їхній мільярд було списано.

Брати Суркіси
Ігор та Григорій Суркіси

Але не біда, Суркіси пішли до Окружного адміністративного суду Києва, який через голову суду Павла Вовка управляється з Банкової, та отримали потрібне рішення. І тепер держава має їм заплатити, якщо ще не заплатила, мільярд гривень. Фактично, зобов'язання поділитися грошима з Суркісами поклали на платників податків України.

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Цікаво, що рішення в двох справах Суркісів виносились одним і тим самим складом суду, що може свідчити про втручання в систему автоматизованого розподілу. Слухалися вони аномально швидко і в закритому режимі. Коли ціна питання мільярд гривень, то трапляються і не такі аномалії.

Все це каже про одне – тотальну деградацію влади в Україні. В умовах неспроможності української правлячої верхівки побудувати чесні правила для всіх, функції арбітра взяло на себе британське правосуддя. І так буде тривати доти, поки ми не усунемо продажні еліти. А зміна поколінь та принципів у політиці буде здатна змінити життя на краще усіх громадян.

Автор: Сергій Лещенко
Теги: Новини України гроші Чесна політика Корупція Ігор Коломойський Націоналізація ПриватБанку
Джерело: 24 Канал
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