Передвиборча каса: хто стане "дойними коровами" політиків

Україна вступає у передвиборчий рік. А значить пришвидшується процес масових поборів з державних посад та потоків для того, щоб викупити в людей мандат на другий термін. За вкрадені в них же гроші.

В останні дні минулого року, коли частина людей почала святкувати, коли вже не засідав парламент і урядовці розійшлися відпочивати, державний регулятор енергетики НКРЕКП підняв оптову ціну на електроенергію на 16%.

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Знаєте, що за цим стоїть? Уся енергосистема України працює з пріоритетом інтересів теплової енергетики та її монополіста Ріната Ахметова, а значить рішення регулятора буде коштувати додаткових 10 мільярдів гривень на рахунки олігарха, які обраховані за легендарною формулою "Роттердам+".

Якщо регулятора очолює колишній менеджер компанії "Рошен" Дмитро Вовк, а члени регулятора були призначені указом президента Порошенка, можна лише здогадуватися, скільки складе відкат з цих грошей назад на Банкову. За часів Януковича, він становив 50%, і дуже сумніваюся, що зараз він буде менше.

Дмитро Вовк

Причому, щоб ухвалити це рішення, президенту Порошенку довелося доукомплектовувати склад регулятора, і один з новопризначених членів Вадим Таратун за два дні перебування на новому робочому місці встиг ознайомитися з усіма обставинами рішення та підняв руку "за" збільшення доходів Ахметова та його тіньового партнера.

А сам регулятор порушив власний порядок, який приписує затверджувати ціну не пізніше, ніж за 10 днів до початку планового періоду, тоді як тут це сталося за 3 дні.

У тарифі вартість вугілля тепер складатиме понад 2870 гривень за тонну, хоча ще два роки тому той самий Вовк називав достатньою ціною вугілля 1100 гривень за тонну, а все, що вище, мовляв, формує надприбутки для Ахметова. Тепер, напевно, йому так більше не здається.

Окрім електроенергії, гроші на вибори будуть збирати з державних підприємств, які ніхто не думає ні продавати, ні передавати в руки незалежних керівників, які б обрізали фірми-посередників, що забирають основні гроші.

Так, під міністром економіки Степаном Кубівим перебуває декілька державних активів, які є традиційними корупційними клондайками для кожної нової влади. Ідеться про "Об'єднану гірничо-хімічну компанію" та "Укрхімтрансаміак".

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Замість того, щоб провести конкурс з призначення незалежного менеджменту на підприємствах, Кубів почав епопею з обранням нових наглядових рад. Це не вирішує по суті проблему усунення корумпованого керівництва або приватизації цих об'єктів.

"Дойними коровами" Мінекономіки – "Об'єднаною гірничо-хімічною компанією", "Укрхімтрансаміаком" та "Електроважмашом" – продовжують керувати виконувачі обов'язків, які поставлені туди збирати політичну ренту. У підсумку, створюється лише ілюзія зрушень, але роками на потоках залишаються правильні люди.

Так само з "Центренерго". Це єдиний не куплений Ахметовим державний об'єкт в сфері теплової енергетики, і компанією також керує виконувач обов'язків, що звітує напряму сірому кардиналу Порошенка Ігорю Кононенку.

Минулого року вкотре створили великий галас без реальних дій. Гучно оголосили про підготовку компанії до приватизації, було запрошено радника – польську філію міжнародного аудитора Ernst & Young, – але минуло півроку, а Кабмін навіть не ратифікував угоду про його залучення. А значить "Центренерго" і 2018 року буде в управлінні людей Порошенка, які заробляють на всіх потоках. І ці гроші також стануть у нагоді на президентських виборах.

Не призначений навіть повноцінний керівник Фонду державного майна, а виконувати обов'язки поставлений такий собі Віталій Трубаров. Його називають близьким до групи "Відродження" та депутата Євгена Геллера, який час від часу організовує потрібні уряду голоси.

Віталій Трубаров

Трубаров за законом не має права обіймати цю посаду. Скоро рік, як пішов з роботи голова Фонду державного майна, і заміщати його мав право лише хтось із заступників, тоді як Трубаров не входив у їх число. Але такі дрібниці, схоже, вже нікого не обходять.

Таким чином, всі незалежні регулятори, які повинні бути гарантами справедливого розподілу в інтересах суспільства, не мають повноцінних керівників. Ні Фонд державного майна, ні згаданий регулятор енергетики НКРЕКП, ні Нацбанк. Усі вони перебувають під керівництвом тимчасових керівників, призначених за ознакою особистої лояльності.

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І наостанок ще одна історія, яка також пройшла непоміченою. У листопаді з’явився ще одни виконувач обов'язків на державних потоках. Дунайське пароплавство очолив такий собі Дмитро Чалий. Чалий прийшов на посаду в пароплавство з посади заступника керівника "Укрпошти". Транзитом через Одеський порт. І "Укрпошта", і Одеський порт після Революції Гідності стали годівницями братів Ткачуків, один з яких є другом дитинства прем'єра Гройсмана. Спочатку Чалого хотіли зробити керівником іншого порту – в Чорномоську, але не змогли поділити такий ласий шматок і відправили на Дунайське пароплавство.

Дмитро Чалий

При тому, що в нього немає ні профільної освіти, ні досвіду роботи в судохідних компаніях, ні навіть жодної поїздки до того в Ізмаїл. Зате в нього є високі заступники на владних щаблях. Та план наповнення виборчої каси.

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Таке неприховане використання держави для власних цілей є абсолютно неприйнятним і, насправді, лише наближає безславний кінець нинішньої влади. Бо українці багаторазово доводили, що не дадуть поводитися з собою, як з бидлом.