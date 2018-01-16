За чиї гроші Порошенко їздив відпочивати на Мальдіви: пояснення прес-служби президента

Новий 2018 рік Президент України Петро Порошенко зустрічав в Україні, але згодом поїхав із приватним візитом на Мальдіви "з метою короткого відпочинку".

Відповідну інформацію оприлюднила прес-служба українського гаранта, передає "Інтерфакс-Україна".

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"Інформуємо, що Новий 2018 рік президент зустрічав удома в сімейному колі. Кілька днів він провів у державній резиденції Гута на Івано-Франківщині", – зауважили представники очільника України.

Крім того, у Порошенка додали, що той ще здійснив приватну поїздку на Мальдіви "з метою короткого відпочинку".

"Цю поїздку він оплатив сам з власного рахунку задекларованих коштів, що буде відображено в його електронній декларації. Рішення про те, що інформація про ці поїздки буде оприлюдненою постфактум, було прийнято заздалегідь, виходячи з міркувань безпеки", – зазначили у прес-службі Президента України.