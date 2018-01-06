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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Порошенко отримав понад мільйон гривень доходу за процентами від вкладів у своєму банку

09:03, сьогодні 665 Читать новость на русском
Порошенко отримав мільйон гривень
Порошенко отримав мільйон гривень

Президент України Петро Порошенко задекларував 1029785 гривень доходу у вигляді відсотків від вкладів в Міжнародному інвестиційному банку (МІБ), кінцевим бенефіціаром якого він є.

Відповідна інформація внесена 5 січня до Єдиного державного реєстру декларацій Петра Порошенка.

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Загалом Президент України отримав відсотки за трьома вкладами в банку в розмірі 616309 гривень, 328698 гривень та 84778 гривень.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", Міжнародний інвестиційний банк за підсумками січня-вересня 2017 року одержав 78,364 мільйон гривень чистого прибутку, що в 2,5 рази більше, ніж за аналогічний період 2016 року.

Згідно з даними Нацбанку на 1 січня 2017 року, основним акціонером МІБ виступав президент України Петро Порошенко, який сумарно володіє 60% акцій фінустанови.

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Міноритарними співвласниками виступають бізнес-партнери П.Порошенко - перший заступник голови фракції партії "Блок Петра Порошенко" Ігор Кононенко (14,94%), перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олег Гладковський та глава ТОВ "Дніпропетровський дослідний завод "Енергоавтоматика", голова наглядової ради ПрАТ "Іста-Центр" Олег Зимін (обидва – по 9,9008%).

Згідно з даними Нацбанку України, станом на 1 липня 2017 року за розміром загальних активів (7,308 мільярдів гривень) банк займав 23-е місце серед 88 діючих банків.

До слова, 3 листопада 2017 Порошенко вже вносив до Єдиного реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни у доходах за поточний рік. Там також повідомлялося про отримання процентного доходу від вкладів у МІБ у сумі 1082493 гривень.

За 2016 рік Порошенко декларував доходи у сумі 12,29 мільйон гривень.

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко е-декларування Банки
Джерело: 24 Канал
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