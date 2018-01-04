Порошенко обрав одне з найбільших досягнень 2017 року
19:52, сьогодні 561 Читать новость на русском
Запровадження безвізового режиму з країнами Європейського Союзу безумовно є найбільшим і найважливішим досягненням України за 2017 рік.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Одна з найважливіших перемог року, яку ми здобули разом, – запровадження безвізового режиму з країнами Європейського Союзу. Україна сказала остаточне "прощавай" російській та радянській імперіям", – йдеться в дописі до відео.
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Тепер українці можуть подорожувати без віз до 85 країн світу.
До слова, напередодні Нового року, 31 грудня, набув чинності безвізовий режим між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами.
Джерело: 24 Канал
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