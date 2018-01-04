22:04
4 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО ІРАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Немолодий герб Росії. Релігійні таємниці Поклонської. Частина 2
Вєсті Кремля
19:56, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Подайте на президентство. Троянський кінь у спідниці
Вєсті.UA
18:34, 30 грудня 2017
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня 2017
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня 2017
Згадати все
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО ІРАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Порошенко обрав одне з найбільших досягнень 2017 року

19:52, сьогодні 561 Читать новость на русском
Порошенко обрав одне з найбільших досягнень 2017 року
Порошенко обрав одне з найбільших досягнень 2017 року / ukrinform.ua

Запровадження безвізового режиму з країнами Європейського Союзу безумовно є найбільшим і найважливішим досягненням України за 2017 рік.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Одна з найважливіших перемог року, яку ми здобули разом, – запровадження безвізового режиму з країнами Європейського Союзу. Україна сказала остаточне "прощавай" російській та радянській імперіям", – йдеться в дописі до відео.

Читайте також: В МЗС прокоментували погрози ЄС щодо призупинення безвізу

Тепер українці можуть подорожувати без віз до 85 країн світу.

До слова, напередодні Нового року, 31 грудня, набув чинності безвізовий режим між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами.

Теги: Новини України Новини політики Безвізовий режим Євросоюз Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Едем в Будапешт отдыхать: что обязательно нужно посмотреть
сьогодні, 22:02 Едем в Будапешт отдыхать: что обязательно нужно посмотреть
Даша Сапожнікова 1
Вертеп: що це за дійство і чому його так чекають в українських сім'ях на Різдво
сьогодні, 20:00 Вертеп: що це за дійство і чому його так чекають в українських сім'ях на Різдво
Уляна Корицька 922
Ціни в Києві і псевдореспубліках: де дорожче
сьогодні, 19:01 Ціни в Києві і псевдореспубліках: де дорожче
1250
Ракетный гамбит: помогут ли Украине американские Javelin
сьогодні, 17:00 Ракетный гамбит: помогут ли Украине американские Javelin
Наталя Ромашова 2759
Різдво-2018 в Карпатах, у Львові та Києві: найцікавіші події в Україні
сьогодні, 16:02 Різдво-2018 в Карпатах, у Львові та Києві: найцікавіші події в Україні
551
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
У Києві підлітки отруїлися майонезом
 5 жовтня 2017 , 18:10
"Свати" не є загрозою для національної безпеки України, – радник глави МВС
 30 листопада 2017 , 14:14
12 страв на Різдво 2018: рецепти – що готують на Святвечір
 31 грудня 2017 , 18:16
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада 2017 , 15:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук