Порошенко обрав одне з найбільших досягнень 2017 року

Запровадження безвізового режиму з країнами Європейського Союзу безумовно є найбільшим і найважливішим досягненням України за 2017 рік.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Одна з найважливіших перемог року, яку ми здобули разом, – запровадження безвізового режиму з країнами Європейського Союзу. Україна сказала остаточне "прощавай" російській та радянській імперіям", – йдеться в дописі до відео.

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Тепер українці можуть подорожувати без віз до 85 країн світу.

До слова, напередодні Нового року, 31 грудня, набув чинності безвізовий режим між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами.