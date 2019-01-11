Путін не зможе виправдати напад на Україну "захистом православних", – британські ЗМІ

Здобуття Православною церквою України автокефалії розлютило і патріарха РПЦ Кирила, і очільника Кремля Володимира Путіна. Він пригрозив, що зміни у релігійному житті України можуть викликати "серйозний конфлікт", або навіть "кровопролиття".

Про це пише The Economist.

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Видання відзначає, що створення Православної церкви України і здобуття нею незалежності означає також бажанням зійти з політичної орбіти Росії. Натомість реакція і погрози Путіна відображають велике значення для нього релігійної незалежності України.

Він доклав великих зусиль, намагаючись відновити будь-який російський вплив на колишні республіки СРСР: політичний чи церковний,

– вважають автори.

The Economist зазначає, що Томос про автокефалію для ПЦУ – це "рух у протилежному напрямку".

Однак Путіну буде важко здобути підтримку для нового вторгнення в Україну, виправдовуючи його питаннями релігії. Видання зазначає, що така ситуація не викликала серйозних переживань серед простих росіян.

Так, згідно з нещодавніми опитуваннями, 60% росіян не хвилюють релігійні події в Україні. Навіть серед вірян лише 43% відповіли, що їх тривожить українських Томос.

Нагадаємо, під час своєї нещодавньої прес-конференції осійський лідер Володимир Путін прокоментував створення Православної церкви України, звинувативши Вселенського патріарха у бажанні наживи та виконанні "вказівок з Вашингтона". До всього, Путін заявив про можливий "важкий і кровавий характер" подальшого розвитку подій.

Що таке Томос?Томос – це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

Як відбувався процес отримання Україною Томосу?19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав всі відповідні процедури.



Так, на початку вересня Вселенський патріархат у межах підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив своїх екзархів (повірених) у Києві.Згодом вони їздили по українських церквах і розмовляли зі священиками.



У жовтні у Стамбулі відбулося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт вищезазначених екзархів. Саме за результатами їхнього звіту Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.



16 жовтня Президент України Петро Порошенко запропонував передати Андріївську церкву у Києві як символічний жест у постійне користування Вселенському патріархові. За його словами, таке рішення погоджено з церковними ієрархами та буде сприяти прискоренню отримання Томосу про автокефалію української православної церкви.

9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній: його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.



5 січня Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.



6 січня історичний документ від Варфоломія офіційно отримала ПЦУ. Церемонія вручення відбулась на божественній літургії, яку спільно правили патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

Дивіться відео, як Україна отримала Томос про автокефалію ПЦУ