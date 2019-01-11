Путин не сможет оправдать нападение на Украину "защитой православных", – британские СМИ

Получение Православной церковью Украины автокефалии разозлило и патриарха РПЦ Кирилла, и главу Кремля Владимира Путина. Он пригрозил, что изменения в религиозной жизни Украины могут вызвать "серьезный конфликт", или даже "кровопролитие".

Об этом пишет The Economist.

Читайте также: "Россия вернет оккупированный Донбасс": Кравчук назвал главную причину

Издание отмечает, что создание Православной церкви Украины и обретение ею независимости означает также желание сойти с политической орбиты России. Вместе с тем реакция и угрозы Путина отражают большое значение для него религиозной независимости Украины.

Он приложил большие усилия, пытаясь восстановить любое российское влияние на бывшие республики СССР: политическое или церковное,

– считают авторы.

The Economist отмечает, что Томос об автокефалии для ПЦУ – это "движение в противоположном направлении".

Однако Путину будет трудно получить поддержку для нового вторжения в Украину, оправдывая его вопросами религии. Издание отмечает, что такая ситуация не вызвала серьезных переживаний среди простых россиян.

Так, согласно недавним опросам, 60% россиян не волнуют религиозные события в Украине. Даже среди верующих только 43% ответили, что их тревожит украинский Томос.

Напомним, во время своей недавней пресс-конференции российский лидер Владимир Путин прокомментировал создание Православной церкви Украины, обвинив Вселенского патриарха в желании наживы и исполнении "указаний из Вашингтона". Ко всему, Путин заявил о возможном "тяжелом и кровавом характере" дальнейшего развития событий.

Что такое Томос?Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос выдают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

Как происходил процесс получения Украиной Томоса?​

19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко кл Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал все соответствующие процедуры.



Так, в начале сентября Вселенский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине назначил своих экзархов (поверенных) в Киеве. Вскоре они ездили по украинским церквям и разговаривали со священниками.



В октябре в Стамбуле состоялось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет вышеупомянутых экзархов. Именно по результатам их отчета Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария и признание их каноническими.



16 октября Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в Киеве как символический жест в постоянное пользование Вселенскому патриарху. По его словам, такое решение согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний: его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.



5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.



6 января исторический документ от Варфоломея официально получила ПЦУ. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

Смотрите видео, как Украина получила Томос об автокефалии ПЦУ