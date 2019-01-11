Путин не сможет оправдать нападение на Украину "защитой православных", – британские СМИ
Получение Православной церковью Украины автокефалии разозлило и патриарха РПЦ Кирилла, и главу Кремля Владимира Путина. Он пригрозил, что изменения в религиозной жизни Украины могут вызвать "серьезный конфликт", или даже "кровопролитие".
Об этом пишет The Economist.
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Издание отмечает, что создание Православной церкви Украины и обретение ею независимости означает также желание сойти с политической орбиты России. Вместе с тем реакция и угрозы Путина отражают большое значение для него религиозной независимости Украины.
Он приложил большие усилия, пытаясь восстановить любое российское влияние на бывшие республики СССР: политическое или церковное,
– считают авторы.
The Economist отмечает, что Томос об автокефалии для ПЦУ – это "движение в противоположном направлении".
Однако Путину будет трудно получить поддержку для нового вторжения в Украину, оправдывая его вопросами религии. Издание отмечает, что такая ситуация не вызвала серьезных переживаний среди простых россиян.
Так, согласно недавним опросам, 60% россиян не волнуют религиозные события в Украине. Даже среди верующих только 43% ответили, что их тревожит украинский Томос.
Напомним, во время своей недавней пресс-конференции российский лидер Владимир Путин прокомментировал создание Православной церкви Украины, обвинив Вселенского патриарха в желании наживы и исполнении "указаний из Вашингтона". Ко всему, Путин заявил о возможном "тяжелом и кровавом характере" дальнейшего развития событий.
Что такое Томос?Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос выдают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.
Как происходил процесс получения Украиной Томоса?
19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко кл Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал все соответствующие процедуры.
Так, в начале сентября Вселенский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине назначил своих экзархов (поверенных) в Киеве. Вскоре они ездили по украинским церквям и разговаривали со священниками.
В октябре в Стамбуле состоялось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет вышеупомянутых экзархов. Именно по результатам их отчета Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.
11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария и признание их каноническими.
16 октября Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в Киеве как символический жест в постоянное пользование Вселенскому патриарху. По его словам, такое решение согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.
15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний: его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.
5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.
6 января исторический документ от Варфоломея официально получила ПЦУ. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.
Смотрите видео, как Украина получила Томос об автокефалии ПЦУ