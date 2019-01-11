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      Путин не сможет оправдать нападение на Украину "защитой православных", – британские СМИ

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      Путин не сможет оправдать вторжение в Украину религией, – СМИ
      Путин не сможет оправдать вторжение в Украину религией, – СМИ / Фото из открытых источников

      Получение Православной церковью Украины автокефалии разозлило и патриарха РПЦ Кирилла, и главу Кремля Владимира Путина. Он пригрозил, что изменения в религиозной жизни Украины могут вызвать "серьезный конфликт", или даже "кровопролитие".

      Об этом пишет The Economist.

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      Издание отмечает, что создание Православной церкви Украины и обретение ею независимости означает также желание сойти с политической орбиты России. Вместе с тем реакция и угрозы Путина отражают большое значение для него религиозной независимости Украины.

      Он приложил большие усилия, пытаясь восстановить любое российское влияние на бывшие республики СССР: политическое или церковное,
      – считают авторы.

      The Economist отмечает, что Томос об автокефалии для ПЦУ – это "движение в противоположном направлении".

      Однако Путину будет трудно получить поддержку для нового вторжения в Украину, оправдывая его вопросами религии. Издание отмечает, что такая ситуация не вызвала серьезных переживаний среди простых россиян.

      Так, согласно недавним опросам, 60% россиян не волнуют религиозные события в Украине. Даже среди верующих только 43% ответили, что их тревожит украинский Томос.

      Напомним, во время своей недавней пресс-конференции российский лидер Владимир Путин прокомментировал создание Православной церкви Украины, обвинив Вселенского патриарха в желании наживы и исполнении "указаний из Вашингтона". Ко всему, Путин заявил о возможном "тяжелом и кровавом характере" дальнейшего развития событий.

      Что такое Томос?Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос выдают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

      Как происходил процесс получения Украиной Томоса?​
      19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко кл Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал все соответствующие процедуры.

      Так, в начале сентября Вселенский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине назначил своих экзархов (поверенных) в Киеве. Вскоре они ездили по украинским церквям и разговаривали со священниками.

      В октябре в Стамбуле состоялось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет вышеупомянутых экзархов. Именно по результатам их отчета Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария и признание их каноническими.

      16 октября Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в Киеве как символический жест в постоянное пользование Вселенскому патриарху. По его словам, такое решение согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний: его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.

      5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.

      6 января исторический документ от Варфоломея официально получила ПЦУ. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

      Смотрите видео, как Украина получила Томос об автокефалии ПЦУ

       

      Теги: Православная церковь Украины Новости Украины Новости России Украина – Россия Новости политики Религия РПЦ Владимир Путин Томос
      Источник: 24 Канал
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